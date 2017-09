Plzeň je stále suverénní, Slavia remizovala i s druhým nováčkem

Viktoria a výhra 3:0, to se začíná skoro stávat pravidlem. Po Baníku zdolali svěřenci trenéra Pavla Vrby i Liberec a vyhřívají se na čele. Mají nejlepší útok ligy a inkasovali pouze jednou!

„Je teprve začátek soutěže, s tím jsme spokojeni, ale vůbec nic to neznamená,“ uklidňuje euforii Vrba. Tomu vychází skvěle návrat i sázka na prověřené stálice, Petržela se na výhře podílel gólem a dvěma přihrávkami.

Plzeňští se nenechali zaskočit ani taktickými šachy kouče Trpišovského, který zkoušel formaci se třemi obránci. „Proti Spartě nám tohle rozestavení fungovalo, v Boleslavi taky,“ vysvětloval svůj tah liberecký trenér. Na Plzeň fungoval jen částečně, Slovan totiž soupeři góly daroval ztrátami balonu.

Slávisté se v atraktivním utkání střetli s Olomoucí. Šance na obou stranách, vysoké tempo, hrálo se nahoru dolů a oba týmy chtěly až do poslední sekundy vyhrát. Souboj druhého se čtvrtým se ale neobešel bez kontroverze. Domácí Jemelka totiž vyrovnal rukou, kterou v pádu posunul balon za Laštůvku.

„Trefil jsem to hlavou, narazilo mi to do ramene i do ruky, nakonec to bylo asi trošku rukou,“ přiznal před kamerami O2 TV Sport autor vyrovnávací trefy. Slavia tedy poprvé v sezóně inkasovala, ale udržela neporazitelnost - od nástupu trenéra Šilhavého červenobílí neprohráli už 32 ligových zápasů!

„Popisuji, co jsem viděl na ploše: centr do pokutového území, dva hráči šli do souboje. Souček odehrál míč do padajícího Jemelky, kterého to v pádu trefilo někam do těla. Neviděl jsem porušení pravidel, proto jsem branku uznal,“ vysvětloval svůj pohled sudí Hrubeš.

Druhému klubu z Vršovic se dařilo o něco lépe, Bohemians konečně skórovali - po 340 minutách protrhl mizérii Hašek mladší. Klokani na výhru čekali tři kola.

„Dá se říct, že dnešní utkání Fryšták - Slovácko skončilo 1:0,“ konstatoval trenér poraženého Slovácka Levý, jenž narážel na pětici spálených šancí hostí.

Generálka na premiéru v Evropské lize se povedla Zlínu, který před čtvrtečním soubojem se Šeriffem Tiraspol doma porazil Teplice. Výrazně posílený tým - během reprezentační přestávky přišlo pět nových fotbalistů - využil početní výhody, jelikož hosté hráli celý druhý poločas v deseti.

„Povedla se nám jedna rychlá akce po vychytání míče ve středu pole, vedoucí branka byla velice důležitá,“ řekl zlínský kouč Páník.

Baník potvrdil, že nemá nejlepší ligovou defenzivu, od Jablonce dostal branku už po čtyřech minutách. Když padla ještě druhá, vypadalo to s Ostravou bledě, ale nováček bez léčícího se kapitána Baroše zavelel k obratu.

„Bohužel po druhém gólu jsme přestali hrát. Neudrželi jsme míč a vinou vlastních chyb jsme se dostali pod tlak,“ nechápal trenér Jablonce Klucký.

Ze závěrečného tlaku vytěžili fotbalisté Baníku dva góly za 240 sekund a sahali po třech bodech, avšak po remíze 2:2 i nadále platí, že Ostrava čeká na výhru s Jabloncem sedm let.