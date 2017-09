Slávista Škoda lamentoval: Jestli platí gól rukou, tak nevím, co říct

Přišli jste podle vývoje v Olomouci o dva body?

První poločas nebyl podle našich představ, i když jsme se dostali do vedení. Měli jsme to pak udržet. Druhý poločas už byl lepší, měli jsme tam spoustu šancí, ale gólman nás vychytal.

Bylo to jen výkonem brankáře Buchty?

Myslím, že u mé šance ve druhé půli, kde jsem to uklízel z první, mu míč jen lehce lízl ruku a vytlačil ho na břevno. Tam to vychytal, měl štěstí, škrtl to na břevno. Ještě v poslední minutě vytáhl hlavičku na tyč. Chytal velmi dobře, no.

Ve druhé půlce jste měli velký tlak, co jste změnili?

Snažili jsme se pak už víc dostupovat, nenechat je tolik hrát. První poločas jsme totiž kolem nich jen tak chodili, nebylo to úplně ideální. Měli hodně prostoru, dobře nás roztahovali. Druhý poločas jsme se snažili tlačit my a už to bylo lepší.

Co říkáte na to, že domácí vyrovnali rukou?

Byla?

Záběry ukázaly, že ano.

Jestli platí gól rukou, tak nevím, co na to říct.

Navíc jste takovým gólem přišli o nulu.

Je to smutné.

Vnímal jste, že jste se Sigmou dobře bavili zaplněný stadion?

První poločas hrála Olomouc dobře kombinačně. Druhý jsme byli dominantnější, měli jsme spoustu šancí, bylo to nahoru dolů. Byl to dobrý zápas, ale mělo padnout víc branek.