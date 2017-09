Trenérské kouzlo vyprchalo, fotbalové Brno dostalo další facku

„Jeden z klíčových momentů byla naše neproměněná šance a dalším byl gól, který jsme obdrželi do poločasu,“ posteskl si Dostálek, který vede brněnský celek společně s Lukášem Přerostem.

V Mladé Boleslavi, která do neděle nečekaně trčela na ligovém dně, chyběli Zbrojovce krajní obránci, a tak nasadila tři stopery. „Byli jsme přesvědčeni, že to má smysl,“ vysvětlil Dostálek.

A nějakou dobu se zdálo, že brněnský záměr vychází. „Naše představa byla, že budeme hrát z aktivního bloku na vlastní polovině, to se nám celkem dařilo. Až do momentu, kdy jsme obdrželi první gól, bych utkání hodnotil jako náš celkem zodpovědný a organizovaný výkon od celého týmu,“ poznamenal Dostálek.

Jenže ve 39. minutě na hostující obranu vyzrál šikovnou patičkou Tomáš Přikryl. A v 63. protiakci po brněnském rohu zakončil Ruslan Mingazov. „Tam se lámal zápas,“ prohodil Martin Juhar, který jakožto čerstvá posila Zbrojovky odehrál celý duel. „Takticky jsme na tom byli dobře, po poločase jsme za stavu 0:1 chtěli udržet to, co jsme chtěli hrát. Měli jsme i jednu stoprocentní šanci, kdybychom ji dali, vyvíjel by se zápas úplně jinak,“ připomněl Juhar neúspěšný sólový nájezd Tomáše Pilíka.

Jenže mimo něj toho Zbrojovka dopředu moc nepředvedla. „Brno až na jednu situaci nemělo nic a kontrolovali jsme hru,“ hodnotil domácí kouč Dušan Uhrin mladší.

Taktika postavená stejně jako proti Spartě na defenzivě tentokrát Brňanům nevyšla. „Ve druhém poločase jsme nabádali hráče k trpělivosti. Ale vše vzalo za své v momentě, kdy jsme inkasovali druhý gól. Tím pádem se nám trošku rozbila strategie a výsledkem byla už i třetí obdržená branka,“ shrnul Dostálek.

Zbrojovka se tak vrátila na poslední příčku. Slastná výhra nad Spartou se zatím jeví spíš jako úlet, ve zbylých pěti ligových partiích totiž Brňané propadli. „Ale trenér Dostálek nevyvíjí tlak na hráče, což je super a profesionální. Psychický tlak ničemu neprospívá, fotbal je o hlavě, a když se člověk necítí dobře, tak nemůže podat výkon,“ míní Juhar.

Ten zůstal do konce přestupního termínu jedinou posilou Zbrojovky, která si tak po zbytek podzimu musí vystačit s tím, co má. O šíři jejího kádru přitom vypovídá, že v neděli na její lavičce seděli jen dva muži s ligovými zkušenostmi.