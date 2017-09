Boleslavský Přikryl: Obrovský nápor na psychiku. Spadlo to z nás po gólu

Právě touhle částí nohy totiž šikovný záložník proti Zbrojovce nádherně skóroval a na konci poločasu načal pasivního soupeře. „Jednou už se mi povedlo podobným způsobem branku vstřelit,“ pochlubil se Tomáš Přikryl.

Bylo pro vás hodně těžké nastupovat proti Brnu pod obrovským tlakem posledního místa v tabulce?

Musíme si říct jednoznačně, že ano. Jeden bod po pěti zápasech je málo, na Boleslav určitě. Věřím a doufám, že jsme to zlomili, 3:0 na domácím hřišti je pro nás super výsledek.

Jak se veledůležitá výhra z vašeho pohledu zrodila?

Už šlo fakt o hodně a Brno hrálo dobře zataženě. Nic moc nás k ničemu nepouštěli, nemohli jsme se do nich dostat, nevěděli jsme si rady. První gól nám pomohl. Soupeř to musel otevřít a z nás to nejhorší spadlo. Přišla úleva a k tomu dva góly navrch, což bylo skvělé.

Ve druhé půli už se zdálo, že se kvalita vaší hry začíná zvedat.

Pořád se točíme okolo toho, jak jsme do ligy vstoupili. Měli jsme jeden bod, to je obrovský nápor na psychiku. Byl to jeden z nejhorších startů pro klub, těžká situace. Po prvním gólu jsme dnes začali hrát to, čím se chceme prezentovat. Přesně takhle bychom chtěli hrát.

Brno na tom nebylo v tabulce o moc lépe než vy. Jaká byla vaše strategie?

Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme dát alespoň jeden gól a žádný nedostat. Když se nám to povedlo zlomit, měli jsme hned lehčí nohy.

Výsledku hodně pomohl váš gól. To byla nacvičená situace?

Důležité bylo, že Pauši (Lukáš Pauschek) udělal něco navíc, prosadil se výborně v souboji jeden na jednoho, což se nám do té doby nedařilo a ani jsme to podle mě příliš nezkoušeli. No a já jsem to trefil.

Parádně patou. Byl to nejhezčí gól kariéry?

Nevím, jestli to byl můj nejhezčí gól, už jsem jednou kdysi takhle skóroval. Ale jsem za něj samozřejmě moc rád.

Hned vás napadlo, že budete zakončovat netradičně patičkou?

Vyplynulo to ze hry, protože ten balón šel spíš ode mě. Už jsem na něj jinak moc nedosáhl, tak jsem to dal za nohou patou.

Příště hrajete na Slovácku. Chtělo by to navázat na nedělní výsledek, co říkáte?

Musíme se dívat na každého soupeře, nejdůležitější bude tyhle dnešní body potvrdit. Nemáme nic vyhraného, nemáme nic zachráněného, prostě jsme získali jen první tři body. Potřebujeme se od toho odrazit, pak to teprve bude dobré.