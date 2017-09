Ve Zlíně vsadili na balkánskou kliku a generálka na Evropu vyšla

„Nemůžeme vynechávat ligu, protože hrajeme evropské poháry. Ty jsou sice krásné, ale liga je pro nás obrovsky důležitá. Problémy by se z ní přenesly do pohárů,“ ví trenér Zlína Bohumil Páník.

Proti Teplicím mu vyšla sázka na balkánskou skupinku. Do základní sestavy zařadil všechny tři ofenzivní hráče z bývalé Jugoslávie. Na krajích zálohy operovali Ekpai s Džafičem, útočnou dvojici vytvořili Mehanovič s Vukadinovičem, kteří přišli v týdnu před uzavřením pohárové soupisky.

„Všichni čtyři dovedou mezi sebou dobře komunikovat. Postavili jsme čtyři nebezpečné hráče - tři z nich extra rychlé a jednoho z výbornou kopací technikou,“ podotkl Páník.

Subtilnější, ale pohyblivější hráči Zlína na urostlé stopery hostů platili. Po půlhodině hry vystihl rozehru soupeře stratég Jiráček a jeho kolmici mezi obránce zužitkoval rozběhnutý Mehanovič.

„Střílel jsem svojí slabší pravou nohou, tak jsem se snažil aspoň trefit bránu,“ popsal Mehanovič svou gólovou premiéru.

Ještě do přestávky mohl zkompletovat hattrick. K brankové hlavičce po centru Vukadinoviče mu scházely milimetry, přímý kop těsně před vápnem nasměroval nad břevno. Šanci mu nabídl znovu Vukadinovič, když obral o míč Šušnjara, který ho zastavil jen za cenu vyloučení.

„Předtím dal gól, věřil si, tak jsem mu přímák pustil, příště už ale ne,“ pousmál se Vukadinovič. „Kopat ho měl Džafič, který má výbornou pravačku,“ utnul debatu Páník.

Domácí tak museli čekat na potvrzení třetího domácího vítězství v řadě až do 82. minuty, kdy se opřel z 20 metrů do míče svojí slabší levačkou Traoré. Záložník z Pobřeží slonoviny pak mohl mohutně oslavit svůj premiérový prvoligový gól ve svém 29. startu.

„Mehanovič se dobře uvedl a Ibra si to zasloužil za tu dobu, co tady hraje a co tomu dává,“ řekl Páník na adresu úspěšných střelců. „Trenér ho celý týden nabádal, ať se tlačí dopředu a zkouší to, protože má dobrou ránu. Teď mu to vyšlo, gratuluji,“ vzkázal Vukadinovič.

Pozitivem zápasu byla nejen jeho spolupráce s Mehanovičem, ale také spolehlivý výkon mladého stopera Bača, který nahradil zraněného Janíčka. Páníkovi se povedlo rovněž střídání Bartošáka, který ve druhé půlce oživil hru na levé straně.

Přesto se Zlín nevyhnul slabším pasážím. Přenechat iniciativu Teplicím v úvodu zápasu byl taktický záměr, pasivita při přesilovce by se mu příště mohla vymstít. „Měli jsme málo pohybu ve středu pole, nezískávali jsme vypadlé balony,“ viděl Páník.

Před premiérou v Evropské lize tak získal Zlín další zkušenost.