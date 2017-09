Rodák z Uherského Hradiště vychytal Slovácko. Su rád, zářil Fryšták

V šestém utkání v sezoně vychytal Fryšták druhé vítězství, třetí nulu. Přitom před sezonou vůbec neměl být jedničkou.

„Jo, chtěli jsme přivést v létě jedničku,“ přiznal trenér Martin Hašek, „ale Viktora Budinského jsme získali až pozdě. Navíc kvůli dohodě klubů nemohl chytat v prvním kole na Spartě, kde to Tomáš výborně zvládl. A zvládá to doteď. Proti Slovácku to byl jeho nejlepší zápas,“ řekl domácí kouč po výhře 1:0.

Proti Slovácku to pro Fryštáka byl speciální zápas. „Ta motivace je tam pořád. V Uherském Hradišti jsme se narodil, hrával jsem tam. Su rád, že jsme to dnes takhle zvládli a získali tři body.“

Kolik vlastně ještě hráčů Slovácka osobně znáte?

Zůstalo jich tam poměrně hodně, takže znám většinu kluků.

Trenér Hašek řekl, že jste dnes podal nejlepší výkon pod jeho vedením. Souhlasíte?

No já doufám, že ještě nějaké dobré zápasy přijdou. Ale je pravda, že dnes jsem klukům asi pomohl a oni zase, zejména v prvním poločase, pomohli mně. Je skvělé, že jsme vyhráli, i když některé pasáže kolikrát nebyly takové, jak bychom si je asi představovali. Ale o to cennější ty body jsou.

Kdy vám při zápase bylo nejhůř? Která situace byla v zápase nejtěžší?

Asi ta šance Vlasty Daníčky. Vyplaval tam úplně sám a já stihl reagovat rukou. Byl to reflex.

Máte za sebou šesté kolo a vy jste pořád brankářskou jedničkou, přitom když přišel Viktor Budinský, zdálo se, že právě on má být gólmanem číslo jedna. Jak to vnímáte?

Takhle jsem nad tím nepřemýšlel. Já věděl, že budu chytat v prvním kole, pak jsem ty zápasy začal nabalovat a pokaždé se snažím odvést maximum. Každého zápasu si vážím, zvlášť tady před domácími fanoušky. Strašně mě to nabíjí a užívám si to.