Plzeň nás přejela, uznal liberecký trenér Trpišovský

Po úspěšném vstupu do ligy si na vedoucí Plzeň věřili. Po dvaceti minutách však v šestém ligovém kole prohrávali už o dva góly a s nepříznivým vývojem zápasu už nedokázali nic udělat.

„Plzeň nás přejela. Trochu mi to připomínalo boxerský souboj, kdy jsme na začátku dostali tvrdé KO a pak jsme se z toho sbírali,“ posteskl si liberecký trenér Jindřich Trpišovský. „Plzeň ukázala obrovskou kvalitu a nepustila nás do úvodního tlaku, který jsme chtěli mít. Po našich ztrátách míče jsme dostali v první půli dvě branky, dva sólové nájezdy. To určilo ráz utkání.“

Deset let čekání Liberce na domácí výhru nad Plzní 2017/18 - 0:3

2016/17 - 1:2 (Komličenko)

2015/16 - 0:1

2014/15 - 1:1 (Šural)

2013/14 - 1:1 (Kováč)

2012/13 - 1:2 (Bosančič)

2011/12 - 0:0

2010/11 - 2:3 (Kerič, Bosančič)

2009/10 - 0:2

2008/09 - 1:1 (Blažek) Poslední výhra Liberce 2007/08 - 2:0 (Blažek, Nezmar)

Liberec se po zbytek zápasu snažil vstřelit kontaktní gól. Byl aktivní, suverénního lídra ligy přestřílel, měl i víc rohových kopů. Největší dvě šance měl domácí kapitán Coufal, vždy ho však vychytal skvělý Kozáčik v plzeňské brance.

„Hráli jsme hodně na riziko, vyzkoušeli jsme vše možné, prohazování hráčů, střídání. Utkání probíhalo furt stejně. My své šance na kontaktní branku neproměnili a soupeř byl strašně nebezpečný z kontrů,“ řekl Trpišovský, který v třetí sezoně působení v Liberci zažil teprve třetí domácí ligovou prohru - a vždy to bylo s Plzní. U všech tří gólů Západočechů byl tentokrát záložník Petržela, který jeden sám vstřelil a na dva nahrál.

Za velký problém kouč Liberce považoval neúspěšnost svých hráčů v osobních soubojích. Zatímco v předchozím domácím zápase proti Spartě se jeho týmu podařilo soupeře zaskočit hrou se třemi obránci, proti Plzni to nezabralo.

„Proti Spartě nám tohle rozestavení fungovalo, v Boleslavi taky, teď byl záměr jednoznačný, aby Plzeň nehrála svou kombinační hru. To se celkem dařilo, ale všechny tři góly jsme dostali po ztrátě míče,“ uvedl Trpišovský. „Rozhodla to hlava, měli jsme strašný respekt ze soupeře. Plzeň podle mě hrála nejlíp v sezoně a my určitě nejhůř.“

Do libereckého týmu se po téměř pěti letech vrátil záložník Lukáš Vácha, který v minulém týdnu přišel na hostování ze Sparty. Proti Plzni naskočil z lavičky náhradníků po hodině hry za stavu 0:2. „Je to pro mě hodně hořké,“ přiznal Vácha. „Plzeň tady hrála takovou tu libereckou hru, kdy se hodně běhá, hodně presuje a vyšlo jí to. Vyhrála zaslouženě, i když jsme jí naším výkonem pomohli.“

Po prohře s Plzní klesli fotbalisté Liberce na páté místo ligové tabulky. V příštím kole pojedou do Brna.