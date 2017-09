Plzeňský Petržela, v Liberci 1+2. Je to bomba, rozplýval se

Bylo to snadné vítězství?

Nebylo, i když výsledkově to tak vypadá. Byli jsme připravení, že Liberec bude hrát vysoko a že se nám budou otvírat prostory na brejky, což se potvrdilo. Celý týden jsme se chystali na to, že Liberec bude hrát na tři obránce. A měli jsme vpředu opravdu dost prostoru. Kdybychom ještě dva nebo tři další brejky využili, mohli jsme vyhrát výraznějším rozdílem.

Dal jste gól po delší době. Neutahovali si už z vás spoluhráči?

Ne, oni jsou zvyklí, že branky moc nedávám, ale spíš nahrávám, takže jsem nebyl pod žádným tlakem.

Na 2:0 jste zvyšoval chladnokrevně mezi nohy brankáře Koláře. Chtěl jste to tak od začátku?

Vždycky se do poslední chvíle dívám, jestli není před brankou nějaký lépe postavený spoluhráč, ale nikoho jsem tam neviděl. Brankář proti mně vyběhl a roztáhl ruce, tak jsem se snažil trefit mezi nohy a to se povedlo.

Na začátku sezony jste vypadl ze sestavy Plzně. Je výkon v Liberci vzkazem trenérovi Vrbovi, aby vás stavěl?

Jsem samozřejmě rád, že mi to takhle vyšlo a že mám teď lepší pozici. Je jen na trenérovi, koho pošle na hřiště. Já už jsem byl v takové situaci, že jsem si mohl hledat angažmá. Byli určení tři krajní záložníci, kteří dostali přednost přede mnou. Pak se zranil Venca Pilař, takže jsem zůstal v Plzni. Nejdřív jsem se dostal na lavičku, pak do základu. Snad se tam udržím.