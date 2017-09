Rosický: Užil jsem si to. Ale děláme hodně chyb, lepší tým by je trestal

Je to téměř sedmnáct let, kdy dal za Spartu gól. A právě tak dlouho v rudém dresu nebyl v základní sestavě.

„Po tom gólu jsem měl obrovskou radost. Hrál jsem v základu po dlouhé době a v tom koutku, jak jsme slavili, jsem si to fakt užil,“ popisoval šestatřicetiletý záložník.

Po patnácti a půl letech v zahraničí se do Sparty vrátil loni v srpnu, ale kvůli zranění zasáhl jen do jednoho utkání. V letošním ročníku jako náhradník naskočil do úvodních třech kol, pak dvakrát chyběl kvůli nemoci. V neděli šel na hřiště od začátku.

„Byl jsem rád, že jsem tu šanci dostal a chtěl jsem si to užít.“

A užil jste si to?

Za začátku jsem z toho mě dobrý pocit. Deset patnáct minut jsme měli tlak, dostávali se k nim, ale pak jsme měli problémy. Zbytečně jsme hru otevřeli a Karviná měla dost příležitostí, aby nás potrestala.

Čím si vysvětlujete, že jste vypadli z role?

Vůbec jsme nebyli kompaktní, měli široké hřiště. Já jsem kolikrát moc chodil dopředu, otevíral jsem prostory mezi mnou a defenzivním záložníkem. A když dali dlouhý míč, nestíhal jsem se vracet zpátky. Jestli jste si všimli, po přestávce jsem zůstával víc vzadu a bylo to lepší.

Co ještě vám prospělo ke zlepšení ve druhém poločase?

Řekli jsme si, jak líp bránit. Až na ten začátek, kdy nás podržel Martin Dúbravka, jsme je k ničemu nepustili. Z taktického hlediska to bylo dobré. Ale aniž bych chtěl Karvinou podceňovat, snažila se hrát fotbal, moc se mi to líbilo a bylo to od ní moc sympatické, tak lepší soupeř by nás potrestal.

Příště vás čeká mistrovská Slavia. Může být výkon a výhra nad Karvinou zlomem v dosud nepovedené sezoně?

Určitě nám to může pomoct. Víme, že když derby vyhrajeme, jdeme před Slavii, což je povzbuzující. Ale na druhou stranu, pořád tam byly velké chyby. Když je neodstraníme, tak lepší tým je potrestá.

Tentokrát jste soupeře trestal vy. Gól za Spartu poprvé od listopadu 2000. Jaký byl?

Myslíte, že jsem to chtěl dát takovou žabičkou? Dostal jsem se do dobré pozice, naběhl si do dobrého prostoru. Míč jsem trefil trochu patou, proto to šlo od země. Chtěl jsem to nahoru, ale ne vyloženě takhle.

Vydržel jste pětaosmdesát minut. Fyzicky už jste stoprocentní?

Na to se mi těžko odpovídá. Ale asi jste si všimli, že jsem se tam ke konci motal a měl toho plné zuby. Když jste po antibiotikách, je to vždycky složité. Ale na Slavii mi to pomůže, fyzicky na tom příští týden budu líp.

Vadilo vám, že skalní fanoušci neslavili gól a po celý zápas uráželi vedení klubu i trenéra Stramaccioniho?

Samozřejmě, tohle jsme ještě nezažil, aby sparťanští fanoušci byli tak nejednotní. Pochopil bych, kdyby svůj názor, to co jim vadí, vyjádřili na začátku a pak tým podpořili. Tohle mě mrzí. Moc bych si přál, abychom tady byli jednotní. Rozumím jim, že jsou zklamaní. Já jsem taky. Čekal jsem, že to bude lepší. Ale tohle nám nepomůže.