Olomoucký Buchta: Škoda že nemám miliardu, hned bych do klubu vstoupil

Vychytal tak Sigmě remízu 1:1 a staronový účastník nejvyšší soutěže si ji proti aktuálnímu mistrovi považuje. „Sice jsme chtěli vyhrát, ale musíme respektovat šance Slavie. Bod bereme,“ souhlasí sedmatřicetiletý brankář.

Vážně jste věřili, že mistra porazíte?

Před zápasem jsme chtěli vyhrát, protože doma jsme silní a měli jsme také fantastické diváky. Ale Slavie je momentálně top mužstvo v Česku, tak musíme respektovat její sílu a bod bereme. Možná měla víc šancí ke konci, i když tu první velkou jsme měli my, a kdyby Zahrádka (Zahradníček - pozn. red.) proměnil na 1:0, vyvíjel by se zápas jinak.

Do vedení ale šla Slavia už v deváté minutě. Mohl jste Škodovi v gólu zabránit?

Prošlo mi to mezi nohama nebo pod nohou. Nemohl jsem ani vyběhnout, protože jsem viděl, že mu to skáče a přeloboval by mě. Zastavil jsem se před penaltou, on zavřel oči a trefil to. Mohlo mě to trefit do nohy, ale na druhou stranu jsem si štěstí vybral v závěru.

Klíčové zákroky byly vyškrábnutí Škodovy bomby na břevno a pak vytěsnění Necidovy střely. Jak k nim došlo?

To jsem ani nechytil, spíš mě to trefilo. Při první šanci přišel výborný centr, jen jsem se přemístil a nechal jsem tam ruku. Trefil mě do ní, pak to šlo do břevna a ven. Při druhé byl Necid úplně sám, mohl to dát kam chtěl. Risknul jsem to doprava, Sláďa (Sladký - pozn. red.) to ještě tečoval a pak jsem to nohou vyškrábl. To je o štěstí, a tentokrát jsem ho měl.

Krásný fotbal ve stínu ruky Komentář Jana Dočkala O trefě rukou Václava Jemelky se bude ještě hodně mluvit. Nebyla to ruka úmyslná, ale měl by platit gól, jemuž do sítě pomůže ruka, která nebyla u těla, přesto v přirozené pozici? Pravidla jsou v tomto případě gumová. Já bych ho neuznal, ale to je fuk. Fotbalistům Olomouce zařídil cenný bod v krásné bitvě se Slavií. O té by se mělo mluvit především. Andrův stadion byl po čase na zápase Sigmy solidně zaplněný, a že mu to sluší víc, než když ani neotevře tribunu za bránou. Přes devět tisíc diváků vidělo parádní fotbal ve zběsilém tempu. Dravá Sigma ho vydržela, dokud měla na hrotu Tomáše Chorého. Po hodině ale se zraněným kolenem dohrál. A Sigma odpadla. Její záloha vůbec nebyla ve hře, reprezentační útočník Škoda prověřil stopery Jemelku s Radakovičem jako dlouho nikdo. A většinu soubojů vyhrál. Vyhrála by i Slavia, kdyby v brance nezářil Miloš Buchta. Předvedl úžasné zákroky a jen díky němu nováček uhájil plichtu. Po závěrečném hvizdu sigmáci vyčerpáním padli. Zpocený dres by měl být samozřejmostí, za kterou se nechválí, ale jelikož je to oproti předminulé sestupové sezoně příjemná změna, zaslouží si modří kompliment. Hlavně však za to, že fotbal v Olomouci zase baví. Jen tak dál.

I v posledních vteřinách při hlavičce Frydrycha?

To už je člověk v transu. Jsem rád, že jsem to chytil, ale jindy zase pomohli kluci mně, dneska zase já jim. O tom to je, že máme skvělý tým, včetně těch, co přijdou z lavičky. Nikdo nehraje individuálně, ale jsme jako tým, a tím zápasy zvládáme. To je nejdůležitější.

Jak vám bylo posledních patnáct minut, kdy se hrálo téměř jen před vámi?

Hodně nám chyběl Chorý, protože umí dlouhé balóny podržet. Přišel tam Manzia, který je jiný typ, je rychlý. Bohužel jsme nechtěli v závěru riskovat nějakou rozehrávku a radši jsme spoléhali na dlouhé balóny. Jenže z toho byly šance soupeře, protože dlouhé balóny jsme nevyhrávali a vracely se zpátky. Pak už byli kluci pod tlakem a byla jen otázka času, kdy přijde nějaká chyba. Jsem rád, že jsme to zvládli na bod, ceníme si ho.

Přitom vám na lavičce chyběl trenér Václav Jílek. Jak na vás zapůsobil jeho telefonát do kabiny před zápasem?

Bylo to emotivní. Trenér nás samozřejmě umí namotivovat. Povzbudil nás a řekl nám, že věří ve tři body. Dal nám pokyny a informace, které když budeme dodržovat a splníme je, tak bodový zisk přijde. My jsme makali, snažili se i pro trenéra, když tam nebyl, odvést maximum. Je z toho bod, myslím, že s ním bude spokojený.

Cítil jste bez trenéra o to větší odpovědnost za tým?

Jsem mezi staršími, tedy jsem nejstarší. Máme dobrý tým plný mladých kluků, přes třicet mám jen já, Škerle a Sanka (Vepřek - pozn. red.). Ale v mužstvu má každý slovo a neberu to tak, že bych měl větší. Snažíme se tvořit jeden tým a jsme jako jeden muž.

Sigma se drží nahoře a hraje i se silnými týmy vyrovnaně. Ožije město fotbalem?

Musím diváky pochválit a budeme rádi, když si najdou cestu na stadion na každý zápas. Věřím, že je přilákáme. Škoda že nemám miliardu na účtu, protože vidím potenciál v mužstvu a hned bych do klubu vstoupil. Věřím, že se zájemce najde, když se koukne, jaký kádr máme. Silné ročníky 92, 93 i 94 a 95. Jestli ti kluci zůstanou spolu, tak za dva tři roky tu mohou poháry být.

Mohl by se některý z nich dostat i do reprezentace?

I odtud se do reprezentace dostat mohou. Tým má potenciál a věřím, že do pár let se bude hrát o horní příčky.

A vy u toho budete?

Rád bych u toho byl. Proč ne?

S takovými výkony se to může podařit. Tomáš Necid říkal, že vás dostali do sestavy kola.

Osobní ohodnocení je příjemné. Ale statistiky si nevedu, nikdy jsem to nedělal a dnes už je pozdě. Pokud sestava kola bude, budu rád, ale kdybychom vyhráli 2:1 a já dostal špatný gól, byl bych možná radši. S každým bodem jsme spokojení. Teď už se chystáme na další zápas a tam bychom chtěli získat tři.

Proti Slavii už jste neprohráli osm zápasů v řadě. Je to náhoda?

Slavia je velkoklub, Olomouc je v Česku provinční klub a ty menší se na ty větší vždycky umí nahecovat, jako Brno se Spartou. Že to zrovna Slavie odnese a osm zápasů nevyhrála? Takový je fotbal.