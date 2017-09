Míč mi trefil ruku neúmyslně, říkal olomoucký Jemelka po remíze se Slavií

Sebevědomá Sigma vs. mistrovská Slavia, která ještě nedostala gól? Souboj 6. kola fotbalové HET ligy přitahoval pozornost a na Andrův stadion i přes devět tisíc lidí. Tolik na modré nepřišlo posledních šest let. Odcházeli spokojení, oba týmy útočily do posledních vteřin a nakonec si po remíze 1:1 body rozdělily. „Říkali jsme si, že bod bude jako vítězství a vzhledem k průběhu je pro nás dobrý,“ přiznal olomoucký asistent trenéra Ladislav Onofrej.

Zápas proti Slavii začal pro domácí už několik hodin před výkopem. To když začalo být jasné, že se nemocný trenér Václav Jílek na lavičce neobjeví. Jít proti mistrovi bez kouče jen s asistentem Onofrejem vypadalo jako bláznivina, Jílek ale vymyslel, jak tým nabudit i na dálku. Zavolal před zápasem do kabiny a přes reproduktor promluvil k celému týmu.

„Bylo to emotivní. Trenér nás povzbudil a řekl nám, že věří ve tři body. Dal nám i informace, které když budeme dodržovat a splníme je, tak bodový zisk přijde. A my jsme makali a snažili se i pro něj. Když tam nemohl být, chtěli jsme odvést maximum,“ usmíval se brankář Sigmy Miloš Buchta, který se stal hlavním mužem zápasu.

Slávistický brankář Jan Laštůvka likviduje olomouckou šanci.

První gól měl na noze už ve 3. minutě domácí záložník Tomáš Zahradníček, ale při nájezdu přehodil s Laštůvkou i branku. Vzápětí mu na druhé straně ukázal, jak takové situace proměňovat, Milan Škoda, který po Jemelkově riskantní rozehře propálil Buchtu. Slávistický střelec měl na noze i druhý gól, ale těsně minul.

Sigma do poločasu vyrovnala po centru Vepřeka, který do branky v pádu dostal Václav Jemelka, když se mu míč odrazil od hlavy na stehno a ruku. „Míč mě do ruky zasáhl, ale neúmyslně,“ přiznal férově 22letý stoper, pro kterého to byla první ligová branka v životě. A také první inkasovaná pro Slavii v tomto ročníku. „Jestli platí gól rukou, tak nevím, co na to říct,“ kroutil hlavou Škoda.

Ve druhém poločase začala Sigma uvadat, jako by všechnu energii hráči spálili a neměli kde brát. Navíc přišli o útočníka Chorého, který pro zranění musel střídat. Čím dál častěji létaly míče do prostoru brankáře Buchty, který je ale jeden po druhém schovával nebo vyrážel. Škodova bomba ho v 53. minutě lehce škrtla a zatřásla břevnem. Ještě větší šanci měl střídající Tomáš Necid, který nevěřil, že Buchta jeho střelu zblízka dokázal vyrazit. „Už jsem si myslel, že to je gól. Asi jsme toho brankáře dostali do sestavy kola,“ kroutil hlavou Necid.

V posledních vteřinách Buchta ještě podtrhl svůj výkon při hlavičce Frydrycha. „V minulých sezonách jsme to v těchto fázích proměňovali, ale teď se nám to nedaří, a proto máme jen bod, což je pro nás ztráta,“ litoval trenér Slavie Jaroslav Šilhavý.

Po závěrečném hvizdu se Hanáci objímali, šťastní i za kouče Jílka, který zápas viděl jen v televizi. „Je z toho bod, myslím, že s ním bude trenér spokojený,“ věřil Buchta.