Špekáček za první gól? Syn by ocenil spíš lososa, smál se trenér Hašek

Martin Hašek mladší dal v sobotu proti Slovácku první ligový gól pod vedením otce-trenéra. Jaká bude odměna?

„Nic nečekám, spíš se po týmové večeři pobavíme o zápase, možná proběhne nějaká gratulace... Ale dort mi určitě nepřinese,“ smál se střelec Hašek.

„Vždyť dort ani nejí, hrozně o sebe pečuje, není jednoduché se mu zavděčit,“ vysvětloval po chvíli trenér Hašek, Martinův otec.

Přestože před novináře dorazili každý zvlášť, doplňovali se skvěle. Navíc měli oba po těsné výhře dobrou náladu.

Jak hodnotili zápas Bohemians - Slovácko 1:0 Trenér Martin Hašek st.: „Ještě pořád nejsme úplně srovnaní. Někteří hráči ještě stále nejsou ve stavu, kdy by mohli podat stoprocentní výkon. I proto jsme v průběhu zápasu neměli tolik šancí, nedařilo se nám hrát po zemi a rychle, jak jsme chtěli. Slovácko určitě nebylo horším týmem, dokonce mělo víc šancí, ale gól jsme vstřelili my. Jsem šťastný, že jsme ten zápas takhle upižlaně zvládli. Vážím si nuly, ale těch šancí tam měl soupeř na můj vkus až příliš. Máme na čem pracovat.“ Záložník Martin Hašek ml.: „Pokud mám mluvit za sebe, jsem hodně unavenej, necítil jsem se dobře. Byl to těžký zápas, ve kterém jsme postrádali lehkost, jiskru. Nehráli jsme zrovna výborně, ale o to cennější je pro nás takové vítězství. Bylo to vyrovnané utkání o jednom gólu, klidně mohlo vyhrát i Slovácko, šance měli.“

„Martinovi za ten gól určitě poděkuju, možná mu koupím i jeden špekáček, aby si ho individuálně opekl v našem venkovním krbu,“ poznamenal Hašek-trenér. „No jo, špekáčky, to je teď vděčné téma,“ smál se junior.

Trenér Hašek je hráčům poprvé slíbil už před prvním kolem za výhru nad Spartou, k odměně však svolil i po remíze (1:1), s další várkou pak souhlasil i po skalpu Karviné (2:1).

S Bohemians se proto špekáčky táhnou dál, vždyť i fanouškům se staly motivem chorea před minulým domácím zápasem.

„Ale třeba Martin uzeninu moc nemusí. To kdybych mu koupil naloženýho marinovanýho lososa, to by asi ocenil víc,“ řekl trenér o svém synovi.

Ale teď už k fotbalu.

Gól, kterým Hašek mladší zápas se Slováckem rozhodl, byl jeho třetí v lize, první pod vedením otce. „Bavili jsme se o tom, že už bych nějakou tu branku měl dát, i když spíš ve srandě,“ přiznal.

Proti Slovácku se trefil po centru z pravé strany, který propadl od střídajícího Benjamina Tetteha. „Tušil jsem, že jestli Benjamin nezakončí, tak by se to mohlo někam odrazit. Přece jen od něj obránci ty míče moc snadno neodhlavičkovávají. Vždyť má devadesát čtyři kilo, to je nějaká síla!“

„Já už pak ani nijak zvlášť nemířil, spíš jsem chtěl trefit bránu,“ přiblížil gólovou situaci sám jedenadvacetiletý záložník.

Když Hašek slyšel, že dal v lize gól bez dvou dnů po celém roce, nejprve se zarazil. „Už tak dlouho? No vidíte...“ Jenže vzápětí dodal: „Ale celý rok to ještě není, takže jsem prakticky gólostroj.“

A že všechny své ligové trefy zapsal v podzimní části sezony? „Zrovna mi teď Michal Šmíd říkal, že jsem na podzim vždycky v říji. Ale já bych si to chtěl přenést i do jarní sezony,“ doplnil.

Bohemians, kteří mají se střílením gólů dlouhodobé problémy, by něco podobného jistě ocenili.