Snad už jsou všechny zdravotní problémy pryč, doufá plzeňský Kozáčik

Jenže už páteční odchod Petra Bolka na hostování do druholigového Sokolova naznačil, že by jeho zkušenější parťák měl být v pořádku. A skutečně, Kozáčik se v sobotu postavil do branky, teprve potřetí v lize v této sezoně a svými zákroky přispěl k pohodové výhře Viktorie (3:0) na stadionu u Nisy.

Kozáčik navíc podruhé v řadě udržel čisté konto. „Snad už jsou všechny zdravotní problémy pryč a budu v pořádku,“ vyprávěl pak 34letý gólman v rozhovoru na klubovém webu. „Vždycky mě mrzí, když nemůžu nastoupit. Hlavně po té operaci kolena jsem rád, že jsem se mohl zase vrátit,“ dodal Matúš Kozáčik po vítězném zápase na severu Čech.

Z hlediště vypadalo vaše vítězství jako snadné, bylo to tak?

Myslím, že se nerodilo snadno. Museli jsme soupeře poctivě napadat. Kdybychom Liberec nechali hrát, bylo by to špatné.

Předvedli jste ale velkou ofenzivní sílu, souhlasíte?

Vypracovali jsme si celou řadu šancí. Nepamatuju si, že bychom někdy v Liberci vyhráli 3:0. Ten zápas nebyl jednoduchý, ale zvládli jsme ho výborně.

Už v 21. minutě jste vedli 2:0, to jistě dodalo do vašich řad klid.

Jednoznačně nám to pomohlo. I když si Liberec také vypracoval šance, podařilo se nám naštěstí vzadu udržet nulu. O to je naše vítězství cennější.

Chytá se gólmanovi lépe, když jeho tým v zápase vede?

Samozřejmě to pomůže, ale brankář si nikdy nemůže dovolit vypnout. Snažím se být pořád stoprocentně připravený, jakýkoliv moment může zápas zlomit.

Při které z několika šancí Liberce vám bylo nejhůř?

Asi při té standardce z pravé strany ve druhém poločase, tam to bylo hodně nepříjemné.

Po šesti kolech máte dál plný počet bodů, skóre 13:1. Lepší vstup do ligy jste si asi nemohli představovat?

Je to pozitivní, ale liga se teprve rozjíždí. Je dobré, že máme takhle dobrý začátek, ale čeká nás ještě dlouhá cesta.

Dobrou formou ale vytváříte tlak na Spartu a Slavii...

To asi ano, ale my se koukáme hlavně na sebe a svoje výsledky. Chceme vyhrávat, to je pro nás prvořadé.