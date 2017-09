Dohromady budeme silní, věří Mingazov spojení s Uhrinem

Byl to prostě ideální start do nového angažmá. Pětadvacetiletý turkmenský křídelník stihl v novém působišti jen dva tréninky, než v neděli úřadoval. „Dnešek byl pro mě skvělý. První zápas za Boleslav, první výhra a hned první gól. Nejlepší možný start,“ řekl novinářům Mingazov.

Chvilku mluvil rusky, chvilku anglicky, ale stále se usmíval. „Jsem rád, že jsem mohl ukázat svou tvář. Dnešní den byl svátkem pro mužstvo i pro mě. Musím takhle pokračovat v každém zápase,“ nabádal.

V lize si zahrál poprvé od červencového prvního kola, kdy hrál za Slavii proti Teplicím. „Samozřejmě, že jsem hladový, protože jsem čekal dlouhý čas na to, než si zahraju. Chtěl jsem ukázat to nejlepší, co ve mně je,“ podotkl Mingazov.

V 63. minutě ranou pod břevno zakončil sólo po skvostném dlouhém pasu od Marka Matějovského a zvýšil na 2:0. „Mohlo se to zdát jako jednoduchý gól, ale nebylo to tak. Spíš mi psychicky velmi pomůže. Věřím, že dám gól v každém zápase a každý zápas za Boleslav vyhrajeme,“ culil se Mingazov.

V novém působišti se potkal s trenérem Dušanem Uhrinem mladším, který ho vloni v létě přivedl z Jablonce do Slavie. „Když jsme se potkali v Praze, řekl mi, že potřebuje mou pomoc. Já mu řekl, že zase potřebuji jeho pomoc. Dohromady budeme silní,“ prozradil Mingazov komunikaci s koučem.

Při otázce na zápisné netušil, co ho první gól za Boleslav bude stát. „Kluci mi řeknou, co musím udělat. Možná budu muset něco zazpívat,“ řehtal se Mingazov.

Jeho nový celek se díky první výhře v ligové sezoně odpoutal ze dna tabulky. „Je za námi teprve šest kol. Když si vzpomenu minulý rok na Slavii, tak jsme po pěti kolech byli jedenáctí a potom jsme získali titul. Liga teprve začíná. Boleslav má kvalitní tým a bude stoupat tabulkou,“ věří posila.