Kysela se vrátil do hry a hned dal gól. Jablonci však na výhru nestačil

„Jsou to ztracené body. Nemůžeme se v posledních dvaceti minutách takhle zatáhnout a utkání tak lehce ztratit,“ povzdechl si Kysela.

Do hry naskočil v 62. minutě po třech měsících, po tom, co mu v posledním utkání minulé sezony v Karviné praskla plíce.

„Původně jsem ani neměl na hřiště jít,“ řekl záložník, jehož provázejí zdravotní trable. A ne ledajaké. Před rokem mu lékaři operovali nádor v hlavě. „Nebyl jsem se ani rozběhávat, ale Kuba Považanec se zranil, tak jsem tam rovnou šel. Ani jsem neměl čas se nějak připravit, nebo se těšit. Prostě jsem rovnou do toho šel.“

A hned jste dal gól.

No, nějak jsem balon náhodně trefil. Nastoupil jsem po delší době, takže jsem měl štěstí. Jsem za to rád, ale trochu to kazí ten závěr. Bylo to dva nula a už jsme to měli udržet.

Ten roh, z něhož jste dal gól, byl nacvičený?

Vůbec ne, já jsem s klukama tento týden prakticky nic takové nedělal. Byla to náhoda. že mě nechali samotného a takhle jsem to trefil.

Čím jste Baník nastartovali?

Zalezli jsme a jenom jsme balony nakopávali. Získali jsme míč a místo toho, abychom ho podrželi a uklidnili hru, tak jsme to hned rvali dopředu.

A neříkali jste si, že už to máte v kapse?

Zřejmě ano, protože pak jsme se zatáhli a asi si mysleli, že už to nějak dokopeme. Jenomže Baník to nastartovalo a zatlačil nás. Dávali si to do stran, posílali do vápna jeden balón za druhým, což nešlo dvacet minut vydržet.



K tomu za stavu 2:2 Poznar ještě trefil břevno...

Prohrát, to bychom si asi hodně vyčítali.

Už jste zdravotně v pořádku. Plíce vás nijak nelimituje?

Plíce se naštěstí povedla znovu nafouknout. Nicméně pak jsem měl měsíc pauzu a další dva jsem se dostával do kondice. Teď už by to mělo být v pohodě a měl bych normálně fungovat.

Jak vám vůbec plíce mohla prasknout?

Samovolně. Neměl jsem prasklé žebro, nic takového. Lékaři říkali, že se to může stát a převážně s tím můžou mít problémy vysocí hubení kluci. Prostě náhoda.

Při hře vás to nijak neomezuje?

Nemělo by. Může mi však prasknout znova, a to bych už musel na operaci. Teď to Lékaři vyřešili jen nějakým menším zákrokem. Ale rozhodně se nijak nemohu šetřit. To bych nemohl hrát ligu. Buď budu hrát naplno, anebo bych to mohl zabalit.