Zlín - Teplice 2:0, domácí zvládli generálku na Evropskou ligu vítězně

Trenér Páník z pěti nových posil, které Zlín získal v reprezentační přestávce, zařadil do základní sestavy pouze Mehanoviče s Vukadinovičem. Oba se objevili na hrotu útoku. Kombinační souhra ale Ševcům celou úvodní čtvrthodinu skřípala. Fotbalisté Teplic přesně kombinovali na jeden dotyk, chytře přenášeli míč do stran. Jejich technický fotbal ale do brankových šancí nevedl. Většina akcí končila na hranici trestného území. Zlín se trápil v přechodu do útoku, nakopávaným míčům chyběla přesnost. Postupně domácí fotbalisté srovnali krok, k ohrožení brankáře Grigara se však rovněž nedostali.

Po půlhodině hry vystihl Jiráček ve středu hřiště nepřesnou přihrávku soupeře, kolmým pasem poslal do protiútoku Mehanoviče, který sprint mezi stopery Králem a Šušnjarem vstřelil úvodní branku.

Zlín zahrozil o sedm minut později znovu. Na Vukadinovičův centr z levé strany ale Mehanovič nedosáhl. Těsně před přestávkou Teplice oslabil Šušnjar, který uviděl po sražení pronikajícího Vukadinoviče červenou kartu.

Navzdory početní výhodě se v úvodu druhého poločasu „Ševci“ zatáhli do defenzívy a iniciativu přenechali soupeři. Teplický kouč Šmejkal přestávce přestavěl obranné řady, na místě stopera se objevil Ljevakovič a střídající Jeřábek. Z územní převahy si jeho svěřenci vypracovali i několik střeleckých šancí. Vondráškovi, Vošahlíkovi i Vaněčkovi chyběla k vyrovnání přesnější koncovka.

Trápící se Zlín vysvobodil až v 82. minutě Traoré, jenž přízemní střelou za hranicí trestného území překonal podruhé brankáře Grigara a tím definitivně potvrdil plný bodový zisk.