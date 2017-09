Liberecký Vácha: Když jsem nastupoval, měl jsem husí kůži

„Zápas se mi nehodnotí jednoduše, určitě jsme si to všichni představovali jinak a je to pro mě hodně hořké,“ povídal po nepovedeném duelu smutně osmadvacetiletý Lukáš Vácha, čerstvá posila fotbalistů Liberce.

Co jste říkal z lavičky úvodu zápasu, v němž vám Plzeň dala za dvacet minut dva góly?

Plzeň hrála na rychlé protiútoky, to nám dělalo ze začátku problémy a ona nás z nich potrestala. Plzeň má zkušené mužstvo a jeho síla je známá. Čekala zezadu, jak to budeme rozehrávat, potom těžila z našich chyb nebo ztrát míče a kontrovala. Řekl bych, že tady hrála takovou tu libereckou hru, kdy se hodně běhá, hodně presuje a vyšlo jí to. Vyhrála zaslouženě, i když jsme jí tím naším výkonem pomohli.

S jakými úkoly vás poslal trenér Trpišovský půl hodiny před koncem na hřiště?

Měl jsem to trochu zklidnit, aby Plzeň neměla takové brejky. Nesložili jsme zbraně a snažili jsme se až do konce s tím zápasem ještě něco udělat. Proto jsme byli už hodně otevření, dá se říct, že se hrálo nahoru dolů a bohužel jsme dostali ještě třetí gól.

Nečekal jste, že nastoupíte do utkání v základní sestavě?

Trenér se rozhodl takhle a já to samozřejmě respektuju. Přece jen jsem s mužstvem trénoval jenom pět dní.

Při příchodu na trávník jste se dočkal příznivé reakce libereckého publika, vnímal jste to?

Moc si toho vážím, bylo to příjemné. Když jsem nastupoval, tak jsem měl husí kůži.

Jak se cítíte po tom týdnu v libereckém týmu?

Liberec byl třetí v tabulce, myslím, že fotbal předvádí pěkný a není nahoře v tabulce náhodou. Teď přišel výpadek s Plzní, který nás stál tři body, dostali jsme tři góly, které jdou za námi a z toho se právě musíme poučit a pokračovat dál. Pokud jde o mě, věřím, že to sžívání s mužstvem bude pořád rychlejší a bude to fajn.