Baník s Milanem a bez něj? Velký rozdíl, reagují soupeři na absenci Baroše

Ostravští v závěrečných 13 minutách dotáhli ztrátu 0:2 i bez své velké opory. „Je super, že jsme se bez Milana dokázali takhle stmelit a ještě zápas dotáhnout aspoň k remíze,“ řekl ostravský záložník Robert Hrubý.

„Milan však chybí vždycky,“ prohlásil ostravský trenér Radim Kučera. „Svými výkony z předešlých utkání ukazoval, že má pořád kvalitu, dokáže gól nejen dát, ale i připravit šanci, podržet míč.“

Jablonečtí uvítali, že Baroš nemohl nastoupit. „Byl jsem rád,“ potvrdil jablonecký útočník Stanislav Tecl. „Baník s Milanem a bez něj je velký rozdíl. I ta jeho absence nám nahrávala, ale bohužel jsme toho nevyužili.“

Baroš v úvodních pěti kolech nechyběl ani v jednom střetnutí. Tentokrát mu nedovolilo nastoupit zranění z předešlého duelu v Plzni, kdy si natáhl přitahovač. V pátek v Praze proti Dukle by už měl být připravený hrát.

„Věděli jsme, že může mít problémy se zraněními,“ uvedl Kučera. „Také proto máme v kádru pět útočníků. Nemůžeme počítat s tím, že Milan odehraje celou sezonu. Ale před utkáním s Jabloncem měl potíže i brankář Petr Vašek, což je takový železný muž.“

Vaška trápila zablokovaná záda, ale lékaři ho dali dohromady. „Pokud by nám chyběli oba, byl by to už větší zásah do sestavy,“ podotkl Radim Kučera.