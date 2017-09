Stramaccioni se potkal s ultras: Co jsme si řekli, zůstane mezi námi

Když „sparťanský kotel“ spustil vulgární pokřik na trenéra, zbytek hlediště pískal. Zvláštní atmosféru měl zápas, na který přišlo téměř deset tisíc diváků.

„Mrzí mě to,“ litoval záložník Tomáš Rosický.

„Nezažil jsem, aby sparťanští fanoušci byli tak nejednotní. Pochopil bych, kdyby svůj názor, to, co jim vadí, vyjádřili na začátku a pak tým podpořili. Tohle mě mrzí. Moc bych si přál, abychom tady byli jednotní. Rozumím jim, že jsou zklamaní. Já jsem taky. Čekal jsem, že to bude lepší. Ale tohle nám nepomůže,“ zdůraznil Rosický.

Když on, modla sparťanských fanoušků, po čtvrt hodině skóroval, skalní to příliš nevzrušilo. Přitom od éry Jana Bergra z osmdesátých let neměli fandové z Letné většího oblíbence. A taky lepšího fotbalistu.

Lásku k Rosickému však u nich chvílemi přehlušil nepovedený start do nového ročníku. Vyřazení z kvalifikace o Evropskou ligu, chabé výsledky i výkony v domácí soutěži, blamáž v předchozím utkání na hřišti posledního Brna. Stramaccionimu už nevěří, že Spartu zvedne právě on.

„Minulý týden jsem se se zástupci ultras setkal. Co jsme si řekli, to prostřednictvím médií říkat nechci, zůstane to mezi námi,“ prohlásil italský kouč. S úsměvem pak dodal: „Kdybych něco řekl, mohl bych mít potíže.“

Navenek nevyhlíží otráveně, rezignovaně. Během angažmá v Interu Milán či Panathinaikosu Atény jistě poznal hněv nespokojených příznivců.

„Chápu, že naši fanoušci po zápase v Brně byli naštvaní, tam to byla tragédie. A odsud se ty problémy, kterým jsme dnes čelili, odvíjí.“

Další potíže sparťané částečně zažehnali, týden před derby na Slavii porazili Karvinou a na rivala ztrácejí už jen bod. První Plzeň je však pořád v nedohlednu, po šesti kolech na ni mají sedmibodové manko.

„Pro nás je velmi důležité, že jsme vyhráli. Derby je pro nás zápasem roku. Jsem rád, že do něj půjdeme v lepší náladě než po Brnu. Slavia není vůbec snadným soupeřem, ale my budeme připravení,“ zdůraznil Stramaccioni.