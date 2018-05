PONEDĚLNÍK: Ligo, máš silného vládce, ale proč si kazíš jméno?

Kvůli „nevhodné“ delegaci sudích se sama vzdala možnosti videorozhodčího v zápase Plzně proti Teplicím. Vždyť ve hře byl „jen“ titul a postup do bohatýrské základní skupiny Ligy mistrů. Můžete se domnívat, zda je za tím hloupost, nebo arogance moci.

Vůbec nejde o to, že video nakonec „neproškolený“ sudí Julínek ani nepotřeboval. Delegován měl být jednoznačně rozhodčí „proškolený“ na video. Tečka. Tohle je výsměch fanouškům i sponzorům.

VIDEO: Jsem rád, že je to doma, řekl po vítězném utkání trenér Vrba

Nepochopitelně si liga shazuje kredit soutěže, která přitom není špatná, produkt zajímá stále dost diváků a bude tomu tak i dál, protože fotbal jako sport - jako fenomenální sport - zvládne i kruté rány zevnitř systému, natolik je báječně vymyšlený a strhující, že ani klíšťata na něm parazitující z něj nevysají veškerou krev, energii a krásu, jež nabízí i v české lize.

Estébákovi Berbrovi a jeho kumpánům navzdory.

Když se klacek v ruce promění ve slámu v botách

Liga potřebuje dobrou reklamu a tu jí v této sezoně po sportovní stránce jednoznačně nejvíc dělá Plzeň. Usedla zaslouženě na trůn. Zcela zásadní byl návrat trenéra Pavla Vrby, jenž vsadil na prověřené české a slovenské hráče, s nimiž uspěl nejen v Evropské lize, kde se probili až do osmifinále a Česku zase nahráli nejvíc bodů do koeficientu, ale především v domácí soutěži.

Nesehranou Spartu a Slavii s mnoha drahými posilami z ciziny s přehledem Vrbův mančaft udržel za zády od začátku do konce. Ani slabší jarní část na tom po báječném podzimu nic nezměnila.

„Jdu s klackem proti dvěma tankům,“ prohlásil před sezonou plzeňský generální manažer Adolf Šádek.

VIDEO: Z tribuny je to hroznej nervák, řekl po výhře Plzně Limberský

Titul je v dobrých rukách. Viktoriáni, slavte a pak dumejte, jak být v Lize mistrů co nejvíc konkurenceschopní.

Nejlehčí by měla být ta slavící část, jenže právě Šádek ji nezvládl ani trochu, byť se v pondělí se za svá slova omlouval. Za jaká?

„Ať jdou do hajzlu. Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude!“ vykládal do mikrofonu na adresu největších pražských rivalů po vítězné jízdě v tanku s klackem v ruce.

Chápu jeho opojení, odvedl dobrou práci a Plzeň je skutečně za posledních osm let, během kterých získala pět titulů, českým vládcem, ale tím spíš by si buranské výlevy měl vrcholný představitel klubu odpustit i po pár pivech. Také vítězit se musí umět. Jinak se klacek v ruce promění ve slámu čouhající z bot.

„Chtěl jsem Plzni pogratulovat k titulu, ale poslali nás veřejně do hajzlu, tak se to asi nehodí. Takže: ještě se uvidíme. A na klacek už příště nespoléhejte,“ reagoval na Twitteru generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

„Původně jsem myslel, že Plzeň na oslavy titulu oživila Zdeňka Izera, ale on na tom tanku seděl sportovní manažer Šádek! Krásný příklad maloměšťátství. Hurá do Evropy!“ komentoval to na Twitteru i hokejový brankář Martin Falter.

A jsme zase u té reklamy české ligy...

Skvělé PR má Sparta. Loučí se s legendárním útočníkem Davidem Lafatou, točí speciální videa a vzkazy. Takhle by měla vypadat prezentace klubu, servis pro fanoušky nejen na sociálních sítích.

Vepřekův zkrat

Sparta se chce samozřejmě prezentovat především dobrou hrou na trávníku. Proti Olomouci se jí to v atraktivní bitvě chvílemi dařilo, zvítězila, ale i tak se s oslabeným soupeřem znovu natrápila.

Sigma hrála od 38. minuty bez vyloučeného kapitána Michala Vepřeka. Od začátku zápasu bylo na nejzkušenějším Hanákovi v poli vidět, jak je přemotivovaný, po první žluté kartě jsem tušil, že nedohraje ani poločas, pro červenou kartu udělal maximum, spoluhráčům pokazil utkání a zřejmě i sen o třetím místě.

Olomouc byla v oslabení odvážná, sympatická, běhavá a ukázala, že není na špici náhodou, jenže totální zkrat kapitána neodčinila a propadla se na pátou příčku. I ta je ovšem pro nováčka parádní. V Evropě si zahraje po dlouhých devíti letech.

Ani Sparta se na třetí místo zaručující přímou účast ve skupině Evropské ligy nevyšvihla, neboť Jablonec pokračuje v jarním famózním tažení a po výhře na Slavii drží všechny trumfy - stačí v posledním kole porazit doma zachráněné Slovácko a veledílo bude dokonáno. Kdo to po podzimu čekal?

Dokonce může Slavii připravit o druhé místo, i když to se nejspíš nepřihodí. Fanoušky sešívaných víc trápí nepřehledná situace kolem vlastníka klubu: společnost J&T odvolala z vedení CEFC Europe celé představenstvo v čele se šéfem Jaroslavem Tvrdíkem (CEFC je majoritním vlastníkem Slavie a Tvrdík jejím předsedou představenstva). I když Slavia hlásí, že se to klubu vůbec nedotýká, na pohodě to zrovna nepřidává.

Tím spíš, že také v posledním kole půjde o hodně - ve hře je druhé a třetí místo i jeden padák. Tomu se po vzájemné remíze, na kterou byl nicotný kurz 1,6, vyhnulo Slovácko se Zlínem, který srovnal na 1:1 z penalty po ochotném pádu Vukadinoviče. „Zkusil jsem to a spadnul jsem,“ přiznal zlínský herec.

Snad to zkusí i disciplinárka a udělí mu dodatečný trest. Sudí Marek lehké držení Daníčka jako faul posoudil a prognózy se naplnily.

Proškolené rozhodčí bych si přál na závěr všude, především v záchranářské bitvě Jihlavy s Karvinou.

Pěkné ponedělí.