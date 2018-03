PONEDĚLNÍK: Hapalova pomoc, totální Slavia, bavič Petržela a (ne)fér video

Tak vzal nabídku slovenského svazu na trénování reprezentace do jedenadvaceti let. Je tomu tři a půl roku.

Střih do současnosti. Hapal má být hlavní osobností, která pomůže sparťanskému fotbalu.

S českým trenérem, jenž nahradil kritizovaného Itala Stramaccioniho, jde o částečný ústup z mezinárodní cesty, na kterou sparťanský šéf Daniel Křetínský vsadil stamiliony.

Stramaccionimu lze vyčítat leccos, ale určitě ne, že může za vyhozené peníze oknem. On je nevyhodil, jen otevřel okno. Zodpovědný je ten, kdo Stramaccioniho prosadil. Kdo se domníval, že je tím pravým odborníkem, který dá největšímu českému klubu správný směr, vizi.

Jestli tím pravým bude Hapal, se neodvažuji ani odhadovat. Začal upocenou remízou v Karviné a je jasné, že bude potřebovat trpělivost fanoušků i čas. Snad ho dostane stejně jako jeho předchůdce.

A do boje o titul se hlásí... Video!

Na druhou Slavií ztrácí Letenští už sedm bodů. Sešívaní zvládli hit kola s třetí Olomoucí velkým způsobem. Sigmu mačkali, sice ještě patnáct minut před koncem prohrávali, ale pak ohromnou vůlí a týmovostí i za podpory frenetického kotle fanoušků otočili na 3:1. Takhle nějak vypadá totální fotbal podle trenéra Jindřicha Trpišovského.

Utkání klidně mohlo skončit 7:3. Slavia stejně jako na podzim ukázala, že v tahanici o druhé místo má nad sympatickou Olomoucí navrch. Tady ekonomické možnosti jdou znát i na trávníku. Nikdo jiný Sigmu tak výrazně nepřehrával.

Hanákům se před zápasem rozpadla defenziva, vůbec nepodrželi míč a sice dřeli v bloku na sto procent, stačit to však nemohlo. Brankář Sigmy Michal Reichl, jenž nahradil zraněného veterána Buchtu, ukázal, že v něm má klubu budoucnost. Předvedl výjimečné zákroky a ještě dvakrát mu pomohl Šimon Falta, když vykopl balon z čáry.

Reichl zaujal i gestem fair play; za stavu 1:1 přiznal teč a Slavii aut. V době kdy byla Olomouc pod tlakem. Klobouk dolů! Jeho spoluhráč Martin Sladký tolik odvahy v první půli neměl a Slavii roh nepřiznal.

Od toho je tam sudí, že...

A v akci byl také videorozhodčí. Znovu na Slavii. Jen díky němu padl rozdílový gól Tecla, jehož pomezní Mokrusch chybně viděl v ofsajdu. Rozhodčí Orel se poradil a za dvacet vteřin už Slavia vedla. Takhle by to mělo vypadat, říkali i Olomoučtí.

Ale znovu nemůžu nezmínit, že je velmi nefér, když video funguje jen někde. Ovlivňuje i zdánlivě hotový boj o titul. Vedoucí Plzeň klopýtá, čeká na jarní výhru, doma proti statečnému Liberci uhrála jen remízu také díky trefě Krmenčíka, který byl v ofsajdu. Doufám, že tenhle bod nebude hrát na konci zásadní roli...

Trenérské žongly

Olomoucká trenérská škola silně ovlivněná brücknerovským proudem má v lize početné zastoupení. Hapalovi pokazil premiéru jeho kamarád Josef Mucha na lavičce Karviné. Brno vede Roman Pivarník, Jaroslav Hynek Duklu, Vlastimil Petržela je Zlíně a v Baníku dostal padáka Radim Kučera, jemuž pomáhal Petr Uličný.

Kučerův konec byl už nevyhnutelný, poslední Ostravě na dně tabulky konkurenti utíkají a zachránit Baník mezi elitou bude náročný úkol i s bohatým a zapáleným majitelem Brabcem v zádech a několika posilami nejen na hřišti.

Klub přivedl do marketingu experta Martina Raka, jenž v minulosti odváděl skvělou práci v Olomouci. Kučerovi jsem věřil, jde o charakterního člověka se zkušenostmi z bundesligy, ale první ligová štace se mu vůbec nepovedla. I to je cenná zkušenost. Zachraňovat Baník by měl Bohumil Páník, donedávna trenér Zlína.

Jeho nástupce ve Zlíně, osobitý Petržela, už baví ligu svou upřímností. Po další prohře v Teplicích vysvětloval střídání Matejova, kterého poslal na hřiště jako náhradníka, ale stáhl ho po 20 minutách: „Prej měl nějakou alergii, nevím na co. Možná na mě.“

Možná je to originální odpověď, ale od trenéra zcela nepřijatelná. Copak není s hráči na jedné lodi? Copak netvoří jeden tým? Petržela toho v minulosti jako trenér dosáhl hodně, patří mu respekt hlavně za působení v ruském Petrohradu, ale s takovou Zlín těžko stmelí, nakopne. Od sestupových pozic to má jen dva body...

Bitva o záchranu bude pořádně napínavá. Jihlava pokračuje ve famózní jízdě, vyhrála i čtvrté jarní utkání, tentokrát na Dukle 3:1 a stejně jako před týdnem byl u všech branek Ikaunieks. Forma jako hrom. A jeho cena na trhu strmě stoupá. Mimochodem i jihlavský trenér Martin Svědík kopal ligu za Olomouc.

Čtyři jarní utkání vyhrál také Jablonec, léčba impulzivním koučem Petrem Radou zabrala natolik, že Severočeši jsou rázem ve hře o poháry. Hráči si pochvalují, že je skvělý motivátor, že s týmem žije celý zápas. A to je kolikrát víc než tři žongly.

Hezké ponedělí.