PONEDĚLNÍK: VIP spravedlnost, 827 zmrzlých a jeden padlý

Takhle by to mělo vypadat ale všude. Copak je spravedlivé, že na zbylých stadionech video není?

Ano, zatím by to bylo příliš nákladné, jenže pokud by Hušbauer nakonec krásnou dělovkou zpoza vápna nezařídil sešívaným výhru, po které poskočili na druhé místo zaručující předkolo Ligy mistrů, mohli by zpětně namítat.

Nepomohlo konkurentům, že jejich sporné situace video nezkoumalo? Že je to příliš hypotetické? Možná, ale spravedlivé bude, až video nebude VIP.

Teplice by ho jistě rády měly v předchozím kole v Jablonci, kde prohrály po směšné penaltě v závěru, kterou foukl rozhodčí Královec, což komise sudích označila za chybu. Stačí vám to, Tepličtí?

Škoda, že se komise nevyjádřila zpětně také k chvatu plzeňského obránce Řezníka na olomouckého Plška, jenž mu div neroztrhl dres. Aspoň bychom věděli, jestli se za tato hromadná držení v pokutovém území při rohových kopech mají pískat penalty. Já tvrdím, že mají. Směle do toho!

Haló, kdo chce být druhý?

Slavia se vrátila na druhé místo i díky ztrátě Olomouce, která zapomněla dávat branky a jelikož se na kontrolu míče nevyhrává, padla v Brně 0:1. Zbrojovka rozhodla z ojedinělé akce po chybě olomouckého kapitána Vepřeka. Sigma tak v Brně popáté v řadě prohrála, aniž by vstřelila gól.

Velký podíl na tom tentokrát měl brněnský trenér Roman Pivarník, jenž žije na Svatém kopečku u Olomouce a Sigmu přečetl jako noviny po ránu.

Svéráznému kouči se musí nechat, že kam přišel, tam zpevnil defenzivu, a ta je základ ofenzivy. Je pak s podivem, že se z Olomouce před lety musel pakovat ze čtvrtého místa a z Plzně z prvního, ale to mu na auře odborníka neubírá.

Na druhé místo se moc nechce ani Spartě, soudě podle projevu z Uherského Hradiště. Na plichtě 1:1 těžko najdou Letenští pozitiva. Tedy až na gólový debut v nejvyšší soutěži útočníka Václava Drchala, ročník 1999. Po své první trefě byl v takové euforii, že utíkal slavit od spoluhráče Stancia, který mu po krásném slalomu přihrával před prázdnou branku: jen nastavit kopačku. To byla lahůdka.

Jako v cukrárně si mohl připadat na druhé straně i srovnávající Zajíc, když si sparťan Zahustel dával záležet především na tom, aby všem ukázal, že nefauluje (ani nebrání) a podobně stínoval i další bek Hovorka.

Slovácko začalo jarní záchranářskou misi solidně. Práce kouče Korduly, kterou hráči považují za náročnou, ale moderní, se konečně začíná projevovat. Kordula chce hrát aktivně, ještě to drhne, ale cesta je správná.¨

Pro koho hraje Dukla?

827. To číslo zamrazí. Bohužel jde o počet diváků na utkání Dukly Praha s Jabloncem. Je mi líto hráčů Dukly, trenér Hynek se tam rovněž snaží o moderní hru, jenže pro koho?

Snad se to zlepší, ale nízké návštěvy na Julisce nejsou jen zimou. A že mrzlo. V Liberci měli -7 stupňů i sníh, pro diváky a fotbalisty nic moc, ale výhra 1:0 nad Mladou Boleslaví v boji o evropské poháry zahřeje, kouč Holoubek mohl vítězným mávnutím ruky emotivně slavit první výhru na lavičce Slovanu.

Jeho mladoboleslavský protějšek Dušan Uhrin mladší dostal po dalším klopýtnutí padáka, nebylo zbytí. Mladá Boleslav má silné zázemí, hráči se mají dobře, ale herní tvář tým nenašel. Práce bude dost.

O víkendu se na lavičku vrátil trenérský matador Petr Uličný, aby pomohl hlavnímu kouči Radimu Kučerovi nastartovat Baník. Byla z toho bezgólová remíza v Teplicích. Tihle dva pánové si jsou lidsky blízko, dobře se znají z Olomouce, ale nemyslím si, že je to pro Kučeru pozitivní signál, byť ho Uličný na střídačce určitě nevystřídá.

Zrušte Juniorskou ligu

V českém fotbale, zatím jen na úrovni MSFL, pokračuje sázkařská aféra, kterou MF DNES odkrývá. Vracím se tím k vysilujícímu hledání spravedlnosti. Bude dobře, když se aspoň na některé viníky přijde.

V tomto ohledu se přimlouvám za zrušení trapné Juniorské ligy, která je pro sázkařské gangy (jako) stvořená a každý divoký výsledek typu Slavia - Dukla 4:8 bude vzbuzovat zbytečná podezření. V soutěži bez tlaku se mladí hráči zlepšovat moc nemohou. Ačkoli ani třetí liga, jak se ukazuje, není ideální, aspoň je to dospělý fotbal.

Abych nekončil negativně; plzeňské tažení Evropskou ligou je krásnou reklamou pro český fotbal.

V osmifinále proti Sportingu Lisabon to může být dechberoucí bitva a věřím, že se Západočeši nedají lacino. Znovu se ukazuje, jak klíčové pro celou českou ligu bylo, že Viktoria dotáhla před sezonou návrat trenéra Pavla Vrby, jehož chtěla i Sparta. Troufám si tvrdit, že kdyby zamířil na Letnou, neztrácela by teď Sparta na vedoucí Plzeň nedostižných patnáct bodů.