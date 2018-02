PONEDĚLNÍK: Liga se probudila ze zimního spánku, někteří ještě chrní

Komu jste fandil, pane Psotko?

„To je přece jasné,“ šibalsky mrkne.

Josefu Muchovi jsem potřásl pravicí: Výhra v prvním zápase v roli hlavního trenéra a ještě v Mladé Boleslavi, blahopřeji!

Liga se konečně probudila ze zimního spánku, ale to neznamená, že se probudily i všechny týmy. Nejen Mladá Boleslav ještě chrní. Na úvod bylo překvapení víc.

Ligové kolo očima redaktora Jana Dočkala

Posílená Ostrava doma podlehla v záchranářské řeži Slovácku 1:2. To se skutečně nečekalo. Také Baník trénuje olomoucká legenda Radim Kučera a hodně mu přitížil jeho bývalý spoluhráč ze Sigmy Jakub Petr. Ve Slovácku si začíná někdejší český ofenzivní talent získávat pozici (smůla pro jeho kamaráda rovněž z Olomouce Jana Navrátila, že tak trochu na jeho úkor). Petr byl u zrodu obou gólových akcí Slovácka a po hodině mohl spokojeně přenechat místo Navrátilovi.

Ještě větší šok způsobila Jihlava, když porazila bohatýrskou Slavii. Pro jejího nového kouče Jindřicha Trpišovského bude důležité, aby mu sportovní šéf Jan Nezmar vytvořil kryt před unáhlenou otevřenou kritikou zevnitř klubu, ať už na twitteru, nebo v médiích. Zkrátka, aby měl o něco více klidu na práci než jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý. Ač tlak na trenéra pražských S je enormní a logický, nemusí být hysterický.

Musím se přiznat, že Jihlavu jsem měl za hlavního kandidáta sestupu, jenže na Vysočině se zachraňují každoročně a praxi teorií nenahradíte. Skalp Slavie je pro dalšího nového trenéra Martina Svědíka úžasným povzbuzením do další práce, která jak vidno není beznadějná.

Méně překvapivé je domácí vítězství Jablonce nad Teplicemi. Bohužel už málokoho také překvapí, že Jablonec rozhodl ze sporné penalty v závěru. Tedy takhle: sporná nebyla, protože nebyl faul. Rozhodčí Královec ho ale našel.

Vymítání ďábla ve vápně

Chyby k fotbalu bez videa patří, ovšem penalta by měla být po jasném faulu, nikoli tomto.

Zpátky do Olomouce, i tam se měla kopat penalta. Minimálně jedna. Možná i dvě. Když plzeňský obránce Řezník tahal při rohovém kopu olomouckého Plška tak dlouho, div mu neroztrhl dres, sudí Zelinka měl fouknout desítku, ačkoli můžete namítnout, že podobných soubojů je v divočině jménem pokutové území při standardní situaci mraky, tak tohle už přece jen bylo trochu moc.

Vůbec nejlepší by bylo toto úporné držení, štípání, šlapání a nevím, co všechno se ještě ve vápně děje, než tam přiletí míč, vymýtit. Aspoň trochu. A to nepůjde jinak, než že rozhodčí přestanou alibisticky dělat, že to nevidí.

Zelinka nenařídil penaltu ani na druhé straně po souboji olomouckého Vepřeka s Petrželou. Kapitán Sigmy ztrácel balanc a na chvíli po Petrželovi sáhl, pískat se to dalo, i když o stoprocentní faul podle mě na rozdíl od držení Plška nešlo. Ale rozhodně nešlo ani o faul Petržely, jak celý souboj vyhodnotil Zelinka.

Byly to klíčové situace, neboť moc šancí šlágr nenabídl, ale tvrdím, že fotbalovou kvalitu měl, byť Plzeň se nikam nehnala a trochu profesorsky si hlídala čtrnáctibodový odstup na čele před Sigmou.

Mě na tribuně fotbal bavil. Olomouc potvrdila, že je na špici jako staronováček právem. Je dravá, rychlá a kombinačně šikovná. A tak senzačně drží druhé místo před Slavií i Spartou, která sveřepě kráčí po zahraniční cestě. Díky posilám z ciziny porazila Liberec.

Ať to dopadne jakkoli, bude zábavné sledovat tenhle střet rozpočtů.

Zábavné je sledovat i Bohemku pod trenérem Martinem Haškem. Klokani už nejsou jen soubojové mužstvo, ale kombinační. Progresivním koučům (nejde o věk, ale myšlení) tleskám, český fotbal dělají koukatelnější.

V tomto směru mám pocit, že se liga posouvá. Pomalu, ale posouvá.

Mějte pěkné ponedělí.