PONEDĚLNÍK: Vrba si zaslouží jiné zacházení, fanoušci jiného Vrbu

Já bych chtěl předně zdůraznit toto: Parádní představení, klokani!

Forma drtivé většiny plzeňských hráčů je sice nevalná, dát však ligovému suverénovi búra, to je ukázka kvality. Velké vítězství.

Přitom Bohemka mívá problém vstřelit za zápas gól jeden, natož dva. Teď se běhaví klokani utrhli ze řetězu a znovu si ověřili, že cesta, na kterou se vydali pod trenérem Martinem Haškem, je jednoznačně správná. Už to není pouze soubojový fotbal, ale převážně kombinační. Hráči jako Reiter či Tetteh jsou pro ligu nesmírně zajímaví.

Unést takový debakl (zvlášť když ve hře jsou miliony z Ligy mistrů) není lehké, a tak byl Vrba na tiskové konferenci zase jednou strohý.

Dá se říct, že zisk titulu je nyní v ohrožení?

„To si zhodnoťte vy. Dokážete to zhodnotit lépe bez nás, takže si tam napište, co chcete.“

Což o to, my novináři to jistě zhodnotíme, ale fanoušky zajímá především názor trenéra a ten se většinou dozví přes novináře, když vezmeme v potaz skupinu fanoušků, která nemá internet, tudíž ani sociální sítě, a tudíž si ani nepřečte tento Ponedělník jako můj táta, například.

Vím, že je těžké měnit povahové rysy, ale fanoušci si zaslouží trošku jiného Vrbu. Fotbal je pro lidi, ne?

V Plzni teď bude živo. Ale v ohrožení Vrba není, to by titul musela Viktorka opravdu prohospodařit. Nedovedu si představit, že se tak stane. A nedovedu si představit ani to, že by se Vrba musel loučit z prvního místa nebo po titulu jako jeho nástupci/předchůdci Koubek, Krejčí či Pivarník.

Vrba je jiná kategorie. A za super práci, kterou v Plzni odvedl, si zaslouží jiné zacházení. Teď však musí přijít na to, jak z krize rychle ven.

Druhá Slavia totiž vydřela důležitou výhru v Brně, kterou trefil žolík Tecl. Když se po skvělém podzimu v Jablonci vrátil z hostování do Edenu, hodně lidí především z Jablonce litovalo, že se z jednoho z nejlepších útočníků v lize stane jen náhradník a forma bude pryč. Silné týmy potřebují i silné náhradníky, důležité je to psychicky unést a trenér Trpišovský to s hráči umí. Třeba bude příště Tecl v základu.

Fanoušek není zločinec

V souvislosti se zápasem v Brně mě ale víc než fotbal zaujala předzápasová registrace hostujících fanoušků, které si policisté fotili s občanským průkazem jako vězně ve vyšetřující vazbě.

Chápu, že prevence je důležitá a bezpečnost to hlavní, ale tohle už mi přijde až nedůstojné. Fanoušek není zločinec. Jen doplácí na některé bezmozky, které si na fanoušky sotva hrají.

Slavii kromě kolapsu Plzně potěšily i ztráty konkurentů Liberce, Olomouce a Jablonce, kterému sice skončila šestizápasová vítězná šňůra, ale bod z obrozené Mladé Boleslavi se počítá.

To domácí bod proti Jihlavě nemůže Sigmě dělat radost vůbec. Nezvládla ani takřka čtyřicetiminutovou přesilovku. Na jaře to zatím není od Hanáků ono. Ale panikařit nemusí, i tak poskočili na třetí místo. Poprvé pod trenérem Pavlem Hapalem zabrala šestá Sparta, která porazila Duklu a jako svíčku na dortu vítězně sfoukla i druhý poločas.

Petrželova karma

Ještě víc se zamotává situace na opačném konci tabulky. Věříte-li na karmu, nemohla vás překvapit výhra poslední Ostravy ve Zlíně. Třaskavý souboj ohrožených týmů, jež si vyměnily trenéry, budil pozornost především díky přímému Vlastimilovi Petrželovi na lavičce Zlína.

Nemá smysl připomínat všechny jeho výroky, některé z nich se nekolegiálně otíraly o ostravského Bohumila Páníka, ale pravda ležela na hřišti.

Liga je letos tak zajímavá a tabulka nahuštěná, že nový systém od příští sezony snad ani nepotřebuje. V tomhle jsem konzerva. Nemám ve fotbale play off rád, ale rád se budu mýlit.

Pěkné ponedělí.