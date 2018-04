PONEDĚLNÍK: Plzeňský hazard, slávistický apríl a jablonecká fantazie

I pro tyhle nečekané příběhy mě fotbal tolik baví.

Nepředvídatelně se chová i vedoucí Plzeň, která doslova hazarduje se ziskem mistrovského titulu. Doma prohrála 1:2 s Mladou Boleslaví, když se jí středem obrany obřím tunelem prohnal Mareš a pak i Hubínek.

Díky klopýtnutí druhé Slavie to ale Viktoriány nemusí zase tak bolet, i když k zamyšlení je forma některých hráčů určitě.

To další remíza Sparty, tentokrát v Teplicích, pálí hodně. Jednak znovu vedla a nakonec ještě byla ráda, že neprohrála, ale především všichni konkurenti kolem ní (rozumějte Olomouc, Liberec, Jablonec) vyhráli.

Takže se šesté Spartě, která se slovy svého trenéra Pavla Hapala musí naučit vyhrávat, taky může stát, že si v příští sezoně nezahraje ani předkolo Evropské ligy. Ta možnost tady je, neboť vítězné sparťanské DNA zmizelo kamsi z Letné a není snadné ho jen tak zakoupit.

Snadné se je teď do sparťanů trefovat jako na Velikonoce pomlázkou do nastaveného pozadí. Je to kondicí? Špatnou sestavou? Hapal musí mančaftu vštípit herní tvář, aby už nenastavoval pozadí. Tento proces s nejistým výsledkem ovšem potrvá.

Ostrý Jovovič

Do pohárů má blíže i pátý Jablonec. Na jaře vyhrál už šesté utkání v řadě. S odstupem času a optikou dění následného bych řekl, že angažování Petra Rady nebyl od Sparty před časem zase takový úlet. Na lavičce Severočechů odvádí zkušený motivátor výbornou práci.

Nevím, jestli se dá ještě pořád mluvit hlavně o impulzu a novém koštěti, co za tím vězí. Každopádně udržet laťku bude pro Radův výběr pořádná výzva. Do Evropy se může probít také z českého poháru. Moc se mi líbí hlavně jablonecká křídla, nejostřejší v lize - zprava Masopust, zleva Jovovič. Rychlí, produktivní, nebezpeční. Ale válí i mladý stoper Lischka a další. Vypadá to, že Rada trefil sestavu a tým si sedl. Jen tak dál.

Řádí také útočník Pulkrab, jenž sedmým jarním gólem drží Liberec na třetím místě. Host ze Sparty se vyhrávat učit nemusí.

Levá, pravá, hlava. Hattrick

Blýskl se i olomoucký hroťák Řezníček svým prvním hattrickem v nejvyšší soutěži. Tři góly za zápas je vždycky super počin. Tím spíš, když tak odpovíte na kritiku za předchozí podprůměrné výkony.

Útočník hostující v Sigmě z Plzně nazul nové kopačky a ukázal, že umí zakončit čímkoli - trefil se levou nohou, pak pravou a potom hlavou.

A splnil svůj skromný cíl - překonat střelecký účet Tomáše Chorého, jenž v zimě zamířil opačným směrem do Plzně a za Hanáky na podzim skóroval dvakrát. Řezníček už čtyřikrát, dvěma nahrávkami mu k tomu pomohli i brankáři soupeře. Sigma díky němu podruhé na jaře vyhrála a drží čtvrtý flek.

Zapeklitý je také o boj záchranu. Devátá Karviná má na předposlední Brno jen čtyři body k dobru, to je neuvěřitelná tlačenice, do které se chce přihlásit ještě i poslední Ostrava soudě podle vyválčené výhry nad Jihlavou.

České liga bude napínavá až do finiše a to je dobře. Ale jen na to kluby ve snaze přilákat více diváků sázet nemohou.

Pochopili to třeba v Teplicích, kde před zápasem se Spartou sedli lidé z marketingu do auta a tlampačem zvali na fotbal. Fajn je také nápad Plzně; díky chytré permanentce mohou její příznivci od příští sezony uhradit cestovné v MHD.

Pryč jsou doby, kdy stačil fotbal samotný. Kluby soupeří o diváky s konkurencí obchodních center či podobných kratochvil a je fajn, že někde chápou, že si musí každého jednoho návštěvníka hýčkat a předcházet. Bez toho už to v dnešní době nejde, ač zdaleka ne všem to dochází.

Hezké velikonoční ponedělí.