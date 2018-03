PONEDĚLNÍK: Haleluja video a běloch Petržela není rasista

Už bylo o tom napsáno dost, takže jen: takhle by měla spravedlnost vypadat a sudí Královec nemusí mít ze svého výkonu tak špatný pocit. Alespoň do té zásadní míry, že by někomu ublížil. Haleluja video!

Samozřejmě se najdou i tací, kterým technika ve fotbale nevoní. Sparťan Václav Kadlec to po derby řekl jasně a netřeba ho za tento konzervatismus pranýřovat, je to jeho názor. A určitě ho zopakuje i tehdy, až video ve sporných situacích tentokrát Spartě pomůže.

Když Letenští vedli o půli 3:0, říkal jsem si, jestli špatně nevidím. Slavia pro mě byla po skvělém výkonu proti Olomouci favoritem, jenže brankář Kolář si vybral slabší den a Sparta připomínající Spartu měla výhru na dosah.

I proto v emocích její trenér Pavel Hapal mluvil o špatně posouzených rozhodujících momentech. Neměl pravdu a tak se mluví o tom, že brečel. Každý, kdo hrál fotbal, by však mohl najít pro sportovce v emocích kus pochopení.

Také rozladěný olomoucký trenér Václav Jílek vykládal po dalším zaváhání s Karvinou o špatných rozhodnutích sudího Julínka. Že vyrovnání Karviné předcházel útočný faul Wágnera (z dostupných záběru není patrný), že Sigma měla kopat penaltu po nastřelené ruce Dreksy (přiznám se, že už vůbec netuším, které neúmyslné ruky se pískají a které nikoli, ale míč by šel nejspíš do branky, takže penalta?). Horší bylo, že Julínek pískal každý druhý souboj jako faul a fotbal není košíková...



Trenérské nářky

Novináři chtějí znát názor hned a tak je fajn, když ho trenéři řeknou, byť v emocích.

V této souvislosti se ještě vrátím ke statečnému boji Plzně v osmifinále Evropské ligy proti Sportingu Lisabon. Klobouk dolů, jak bohatýry potrápila a porazila. Jenže vypadla. Ačkoli po utkání trenér Pavel Vrba do kamery České televize mohl být hrdý na mužstvo, na dotaz reportéra, že ZASE dostali gól po standardní situaci, reagoval popudlivě s dávkou arogance i ironie.

Nešlo ani o to, že reportér nebyl schopný doložit konkrétní příklady, kdy Plzeň ještě inkasovala ze standardky, Vrba měl být nad věcí a vyjádřit nesouhlas jinak. Není to u Vrby, jehož považuji v současnosti za nejlepšího českého kouče, poprvé (kdy ještě, nechť si každý dohledá podle zájmu). Ale znovu opakuji, že chápu jeho zklamání z vyřazení, když báječný postup i po výborném herním plánu byl tak blízko.

Aroganci obecně považuji za největší projev hlupáků, částečně mám snad pro něj pochopení u lidí výjimečných, ale stavět na tom image není dobrý PR tah. Ani u Mourinha.

Oslí můstek k Vlastimilovi Petrželovi. Svérázný trenér Zlína nazval po zápase svého svěřence Jonathana Bijimineho černochem. Na sociálních sítích se proti tomu ohradili další hráči tmavé pleti.

„Proč Petržela hodnotí hráče podle pleti? Jak může být tento člověk profesionálním trenérem? Miluji Česko, ale je třeba zastavit rasismus na fotbalových polích. Dokud tady bude tato hloupost a rasismus, český fotbal nikdy nebude na nejvyšší úrovni,“ napsal opavský Kayamba.

A zlínský Traoré doplnil: „Je tohle v České republice normální?“

V České republice je (ne)normální leccos. Ale běloch Petržela není rasista a tohle nebyla rasistická poznámka. Jen nekorektní, jak je u něj zvykem více méně každé kolo. Jestli to Zlínu pomůže...

To bouřlivák Petr Rada udivuje čistě výkony, které po jeho příchodu na lavičku předvádí Jablonec. V bitvě na jaře stoprocentních týmů rozdrtil Jihlavu a šturmuje za evropskými poháry. Skvělá práce.

Opačným směrem, do druhé ligy, míří Ostrava. Doma nezvládla pod novým koučem Páníkem důležitou bitvu s Duklou Praha a zlobila se na rozhodčí, že jí (kvůli ofsajdu) upřeli gól Hlinky. Ať už je video všude. Zlobit se budeme sice všichni dál, ale hlavně ze zvyku.

Hezké ponedělí.