PONEDĚLNÍK: Korunovace mistra se odkládá, Stanciu a Plšek pálí z kanónu

Zmiňovat KDYBY je v životě i fotbale zbytečné.

A ačkoli slávisté tvrdí, že do hry o titul je pasovala spíš média než oni samotní, neboť po příchodu trenéra Trpišovského se sportovním manažerem Nezmarem procházejí náročnou proměnou nejen herního stylu a pro svoje vidění fotbalu potřebují ještě víc říznout do kádru, domácí jarní ztráty se Zlínem a Slováckem musí v Edenu mrzet, protože jak potvrdila bitva s Plzní, Slavia svou sílu má.

Leč pozdě. Nepochybuji, že titul si pohlídá zkušená Plzeň.

Výhra sešívaných byla důležitá spíš z pohledu druhé pozice zaručující předkolo Ligy mistrů.

Zamotává se naopak situace na třetí příčce, která by v případě triumfu Slavie v českém poháru ve středečním finále s Jabloncem znamenala základní skupinu Evropské ligy, čili jistotu šesti zápasů a navrch bonus 80 milionů korun.

Klokani jako vosy

Není tak moc divu, že třetí sigmáci měli doma proti Bohemce nervozitou svázané hlavy i kopačky. Byl jsem zvědavý, jak se do utkání promítne motivace obou týmů. A promítla se dost.

Uvolnění klokani už sice ve středu tabulky o moc nehrají, ale na hřišti soupeře předvedli možná svůj nejlepší výkon. Trenér Martin Hašek mančaft dokonale takticky připravil a vysokým presinkem rozbil křečovitou olomouckou hru. „Byli jsme jako vosy,“ kývl kouč.

Přitom před soubojem olomoucký kouč Václav Jílek plánoval, jak modří dominancí vnutí Bohemians svůj fotbal. Nepovedlo se to ani trochu. Především v záloze měla Sigma značné problémy. Kalvach s Houskou kazili nezvykle mnoho míčů a křídla Zahradníček s Faltou neměla prostor pro manévry. Chyběl větší pohyb, odvaha a tudíž i nabídka.

Navíc stoper Václav Jemelka si dal ukázkového vlastence, což samo o sobě nebyla taková chyba, jako spíš postavení olomoucké defenzivy, které vlastní brance předcházelo. Klokan Tetteh na hrotu znovu zaujal, ale trefil jen tyč stejně jako Hašek.

Kam se prostřílí Plšek?

A tak Sigmu spasil málovídanou pumelicí z přímého kopu z 28 metrů kanonýr Jakub Plšek. Sice ji měl brankář Fryšták chytit, neboť míč letěl do středu brány, ale byla to rána, jako když kopne kůň.

Už jen kvůli tomu se na zápas vyplatilo přijít. Olomouc jako jediná v lize uhájila domácí neporazitelnost. Plšek má mimořádnou formu, trefil se potřetí v řadě, celkem dal v sezoně už devět branek, na další čtyři přihrál a ačkoli se po hřišti kolikrát jen po Ordošovsku toulá, pro Sigmu má zásadní význam. Rozdílový hráč s ojedinělým zakončením, kterých v Česku moc na pozici deset pod hrotem není. Vsadil bych se, že po sezoně ho Olomouc neudrží.

Zamířit by mohl do Sparty, i když tam by si přímák nekopl. Stanciu, hvězda ligy, proti Zlínu zase předvedl famózní kopací techniku. Jedna trefa přes zeď do sítě, další do břevna. Pěkně se na něj kouká.

I díky němu je Sparta od Olomouce pouze tři body a to jí kolo před koncem přivítá na svém stadionu.

Páteční vítězství nad Zlínem zařídil Letenským z lavičky vytažený kanón Lafata. Po skvostné přihrávce Costy ani nemohl jinak. I když gloriolu legendy si Lafata v minulosti poskvrnil zbytečným simulováním, cílí na 200 zásahů v české lize a sluší se před ním smeknout. Jsem zvědav, kam po sezoně povedou jeho kroky. Na ligu pořád stačí.

Nejslabší, máte padáka

Nestačí na ni Brno. Nejhorší tým ligy sice čekal nejlepší tým jara, ale myslel jsem, že doma proti Jablonci se Zbrojovka ještě o záchranu popere jako Jihlava v Liberci, Dukla v Karviné, neprůstřelné Slovácko proti Teplícím, nebo Baník v Mladé Boleslavi - a to ještě Baroš zahodil penaltu.

Kdeže, Jablonec vyhrál rozdílem třídy a zůstává čtvrtý. Brno je pro mě velkým zklamáním. Vlastně už od nuceného odchodu trenéra Kotala se to tam nějak sype. Chybí kvalita. Mrzí mě to hlavně kvůli bývalému reprezentantovu Janu Polákovi, proto se z Německa nevracel...

Ale pořád je to jen fotbal, zábava především. A to mějme na paměti, prosím. Znovu nám to připomněl fotbalista Pavel Pergl. KDYBY ani v životě neplatí. Budiž mu země lehká.

Pěkné ponedělí, pokud možno.