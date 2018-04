PONEDĚLNÍK: Stoch baví ligu, nekompromisní červená a Jílek na tribuně

3:0 proti Slavii, 2:0 proti Plzni. Sparta pod trenérem Pavlem Hapalem ožívá, zatápí rivalům, jenže v obou případech o náskok trestuhodně přišla a zbyl jí jen bod.

Šlágr s Plzní bavil. I když Západočeši na jaře klopýtají, kouč Pavel Vrba věří, že srovnání proti Spartě by mohlo jeho mančaft probudit. Myslím si to také, titul urve.

Bod trefil hlavou Tomáš Hořava, žádný hlavičkář. Možná i proto měl v pokutovém území tolik prostoru. Odchovanec Olomouce patří k nejlepším záložníkům v lize se stabilní formou, i když hrává z větší hloubky a zdaleka není tolik produktivní, jak by být mohl. Za měsíc už mu bude třicet. Ač je Liga mistrů velké lákadlo, už ji okusil, do reprezentace nakoukl a teď by měl udělat krok do zahraničí a zkusit kariéru ještě posunout.

Plzni věřím i proto, že ani druhá Slavia neoplývá mistrovskou formou. S houževnatou Karvinou se chvílemi trápila, musela otáčet stav a povedlo se jí to jen díky mimořádnému výkonu záložníka Miroslava Stocha. Při obou krásných gólech ukázal skvělou techniku kopu v pravé i levé noze. Jezdil rovněž dozadu, vracel se za míč. Pro sešívané i celou ligu je to parádní posila, fotbalista evropských kvalit. Krásně se na jeho hru dívá.

Pro Josefa Muchu na lavičce Karviné - věřte, nevěřte - to byla vůbec první porážka v roli hlavního trenéra čili od jarní části. Odvádí s týmem dobrou práci, ale záchranu jistou zdaleka nemá.

Ostatně jako dalších sedm klubů. Ostrava nabírá dech a přenechala poslední místo Brnu, které už 490 minut neskórovalo. Přitom šance si vytváří, ale zakončuje je zoufale. Záchrana se Zbrojovce komplikuje a to jsem se domníval, že angažováním trenéra Pivarníka je z nejhoršího venku...

To bude ještě drama!

Buchta k tyčce neskočí, nájezdy má radši

Podobně jako bitva o evropské poháry. V tomto směru odehrál důležitý zápas nejlepší tým jara Jablonec s Olomoucí, která díky vydřené bezbrankové plichtě uhájila třetí příčku a udržela Severočechy o bod za sebou. Ale neměl jsem pocit, že hraje pátý proti třetímu.

Jablonec nepustil Sigmu do jediné šance, zato sám zahazoval i nemožné. Olomoucký brankář Miloš Buchta předváděl úžasné zákroky na čáře i v soubojích jeden na jednoho. „Ty mám radši než střely z dálky. K tyčce už tak neskočím,“ usmíval se sedmatřicetiletý urostlý gólman.

VIDEO: Hráči si uvědomují, že jde do tuhého, řekl Vrba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ne že by měl Jablonec bez vykartovaného špílmachra Trávníka souvislý tlak, avšak olomoucký fotbal od vápna k vápnu je na jaře nebezpečný asi jako čištění zubů. O to víc překvapilo, že trenér Václav Jílek nechal celý zápas na lavičce útočníka Jakuba Řezníčka, který v minulém venkovním utkání na Dukle vstřelil hattrick. I když potom s Jihlavou toho moc neukázal, šanci dostat měl.

Zaujala mě také nekompromisní červená karta pro olomouckého záložníka Jiřího Texla v 87. minutě, když na půlce spíš z boku než zezadu sestřelil unikajícího Hanouska, jenž táhl brejk. Přestože nešlo o hrubý faul a přestože za Texlem byli ještě dva obránci Sigmy, sudí Orel mu dal přímo červenou kartu. Míč hrát nechtěl, tak proč ne.

Ale za něco podobného jsem viděl přímo červenou v lize snad poprvé. I slušňáka Jílka to vytočilo natolik, že spustil spršku sprostých slov, až ho Orel vykázal na tribunu. Všichni máme jen jedny nervy. Jílek se za to vzápětí omluvil a počítá s pokutou.

Jablonec osm zápasů v řadě neprohrál, k šesti výhrám přidal druhou remízu. Přitom proti podzimu toho moc nezměnil. Přišel o klíčového střelce Tecla, jehož si stáhla Slavia. Především však trenéra Zdeňka Kluckého nahradil ostřílený bouřlivák Petr Rada a Klucký mu dělá asistenta.

Rázem je ze Severočechů mančaft jara upalující do Evropy. Cesta tam vede i z českého poháru. Pro Kluckého to jsou možná lehce rozporuplné pocity. Ale fotbal nabízí všelijaké příběhy, a také proto je tak úžasný.

Hezké ponedělí.