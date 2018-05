PONEDĚLNÍK: Chápete fanoušky Plzně? A šéfa Liberce?

Nebo vy rozumíte plzeňským fanouškům, že po domácí remíze se Slováckem nespokojeně bouřili před stadionem?

Jistě, chtěli by už křepčit s mistrovským titulem, ale - proboha - Viktoria vede ligu a stačí jí vyhrát jedno ze dvou utkání. Slavit může už dnes, pokud Dukla porazí druhou Slavii.

Lidé bohužel často mají krátkou paměť, ovšem příznivci Plzně by si měli vzpomenout, kde byl klub ještě několik let zpátky - kdesi v ligovém suterénu nemohl o Lize mistrů ani snít. Na úspěchy se holt rychle zvyká.

Slovácko patří v lize k soupeřům, kteří jsou kompaktní a těžko se jim dávají góly. Tím spíš, když má brankář Heča den jako v Plzni. Remíza je ztráta, nikoli ostuda, když máte takovou střeleckou převahu.

Často slýchávám názor, že si titul snad letos nikdo nezaslouží a na to říkám, že je to hloupost, že zásluhy ve sportu nehrají moc roli, ale přesto si ho zaslouží Plzeň nejen za famózní podzimní jízdu, ale vůbec za to, jak s česko-slovenskými hráči vzdoruje ekonomické síle Sparty a Slavie.

Už to je hodno respektu a kdo jiný by ho mě projevit než fanoušci Plzně?

Holoubek vyletěl příliš rychle

Nepochopil jsem ani bleskový vyhazov trenéra Davida Holoubka v Liberci. Ano, nesplnil cíl dostat mančaft do evropských pohárů a netrpělivý šéf Karl se s tím nemaže. Takový už je fotbal a není zrovna podstatné, zda kádr Slovanu na poháry reálnou sílu měl, či nikoli.

Ale Holoubek mohl dostat víc prostoru, hráči za ním šli, o hře má jasnou představu, jen to zkrátka chce čas. Když nic, tak by si ho měli mnozí trenéři vzít za vzor, jakým způsobem padáka nese.

Na tiskové konferenci po utkání v Ostravě odpovídal i na otázky svého konce, ačkoli tiskový mluvčí upozornil, aby dotazy padaly jen k zápasu. Mluvil upřímně, od srdce a především profesionálně. Proti Liberci neřekl nic špatného. Odcházení zvládl s grácií. Bez práce po sezoně dlouho nebude, odhaduji.

Tuze napínavý bude ještě boj o třetí místo zaručující přímý postup do Evropské ligy. Sparta vyválčila výhru v Jihlavě díky skákající ráně Kangy, kterou brankář Rakovan nezkrotil.

Do utkání naskočil také legendární útočník David Lafata, jenž oznámil, že po sezoně ukončí kariéru. Škoda, myslím, že hodně týmů v lize by stále ryzího střelce brala. V sezoně 2011/2012 nasázel rekordních 25 gólů. Výběr místa ve vápně dostal darem od sudiček. Na dobrou zahraniční štaci to sice nestačilo, ale i tak jeho kariéra byla parádní. Neodpustím si však nezmínit zbytečné - byť ojedinělé - simulování. Černý puntík, který mi k legendě nepasuje.

Velkolepý návrat Olomouce

Tři body Letenští brali i díky dobře postaveným tyčím. Nic přesvědčivého, ale vyhrávat takové zápasy bývá znakem silné vůle či sparťanství. Anebo jen kliky, která se nemusí příště opakovat?

Příště Sparta se sigmáckou legendou Pavlem Hapalem na lavičce hostí třetí Olomouc, jež na její vítězství odpověděla rázně. Rozstřílela Zlín na jeho hřišti 4:1, neprohrála už osm kol a po devíti letech útrap má jistotu, že si zahraje zase poháry, minimálně předkolo Evropské ligy.

Ve hře je však stále také o předkolo Ligy mistrů. Ať už to dopadne se Sigmou jakkoli, před prací trenéra Václava Jílka a jeho týmu smekám. Je to velkolepý návrat do ligy.

Do ní se vrátí také Opava, klub se silnou fanouškovskou základnou bude pod progresivním koučem Skuhravým oživením.

Mimochodem, opavský podnikatel Lukáš Urbanec by rád vlastnil Sigmu, která pořád hledá nového majitele, jenž by ji ekonomicky posunul. Opavě by se finanční pomoc v lize také jistě hodila...

Vůbec by se více klubům hodili do fotbalu zapálení multimilionáři jako Křetínský ve Spartě nebo Brabec v Ostravě.

Ale nejsou, i proto je důležité vyboxovat z televizních práv, co se dá, byť Barrandov to nejspíš nevytrhne. A fanoušci by mohli trpělivě uvážit, zda k hlasitým protestům mají pádný důvod. Vedení v tabulce se nepočítá.

Pěkné ponedělí.