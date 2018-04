PONEDĚLNÍK: Česká liga, to jsou krásné góly, kam se podíváš

Trefa první kop volný

Nicolae Stanciu dokazuje, že je pro Spartu velkou posilou. Přímé kopy těsně za šestnáctkou umí. Míč proti Jablonci zakroutil přes zeď tak mistrně, že na cestě do sítě se ještě otřel o břevno.

Letenští se pod trenérem Pavlem Hapalem zvedají, v přímé bitvě o poháry ukončili osmizápasovou šňůru Jablonce bez porážky. Zvedají se, ale pořád jsou ve hře vidět ještě problémy. Jablonecký útočník Chramosta si však stejně jako kolo předtím proti Olomouci počínal v koncovce mizerně. Klid Spartě přidal až Václav Kadlec, jemuž však rukou přihrál Šural a gól platit neměl.



Trefa druhá letní koupání

Záložník Jakub Plšek toho v Olomouci od svého mistra Michala Ordoše hodně odkoukal. Čím dál více ho připomíná a jediný gól, kterým rozsekl bitvu nováčků proti Ostravě, byl poetickým pohlazením jako z Ordošovy sbírky básní.

Sám před brankářem Laštůvkou, většina hráčů už by střílela, ale Plšek spatří ještě přibíhajícího obránce Šindeláře, míč si podrážkou nohy posune za sebe, Laštůvka se Šindelářem skočí na trávník jako v letním vedru do bazénu a Plšek placírkou po zemi dává do prázdné branky. Kulišárnu si dovolil v 71. minutě za bezbrankového stavu. Olomouc tak s týmem nabitým odchovanci uhájila třetí místo před Spartou i pět kol před koncem soutěže. Klobouk dolů.

Není nováček jako nováček. Ostrava se třese o záchranu. Její kapitán Milan Baroš dřel jako mezek, hádal se s rozhodčím i soupeři, ukázal výjimečnou sílu při krytí míče (možná nejlepší v lize, radost pohledět), ale nestačilo to. Legendě bych nepřál končit sestupem a je vidět, jak moc si to nepřeje sám vítěz Ligy mistrů.

Utkání mělo především díky fanouškům Baníku báječnou kulisu, téměř deset tisíc lidí v ochozech. I proto zápas v tempu bavil, ačkoli na střely na bránu to bylo jen 2:1 pro Olomouc. Atmosféra dělá zkrátka hodně. Tady možná najdeme hlavní rozdíl proti zápasům z ciziny jinak mnohdy podobné úrovně.

Na tiskové konferenci si na Mourinha zahrál olomoucký asistent trenéra Ladislav Onofrej, který nahradil distancovaného Václava Jílka. Pustil se do místních novinářů za nemístní kritiku týmu: „Články v tisku nás motivovaly.“ Onofreje respektuji za jeho hráčskou kariéru, znám ho dlouho, fajn Košičan, ale souhlasit s ním v tomto případě nemůžu. Ani regionální novinář není od toho, aby pomáhal týmu z regionu.

Trefa třetí do víka

Ještě den před zápasem kvůli bolestem zad ani netrénoval, záložník Marek Havlík pak dvěma zásahy zařídil důležitou výhru Slovácku v záchranářské bitvě nad Duklou. Asi 25 metrů od brány, dva tři kroky a prásk! Míč je v šibenici. Wow!

Pojistku přidal Havlík z penalty po faulu na křídelníka Jana Navrátila, který má na jaře dobrou formu. Jezdí jako motorová myš a Slovácko z jeho pravé strany hrozí nejvíc.

Trefa čtvrtá ve skluzu z voleje

Obránce Bohemky Hůlka našel dlouhým pasem Dominika Maška a ten z voleje napálil balon přesně k tyči. Krásný těžký kop. Navázal tak na dvě trefy proti Plzni a na jaře si připsal už pátý gól.

Jenže nebyl vítězný. I proto, že sudí Proske odpustil Jihlavě penaltu po jasném faulu na Tetteha, což je velmi zajímavý hráč, kterého se vyplatí sledovat. A koupit.

Zajímavý hráč, i když zcela jiný, je také matador Josef Jindřišek. Sedmatřicetiletý poctivec prodloužil smlouvu s klokany na další sezonu. Drží si stabilní výkonnost. Pamatuji si, jak mu ještě v Olomouci při tréninku hubatý trenér Pulpit sprostě nadával, přitom tenhle borec si na rozdíl od Pulpita zaslouží jedině respekt.

Trefa pátá obstřel levou

Zůstáváme v Ďolíčku. Prvním ligovým gólem srovnal stav guinejský záložník Jihlavy Mara. Na rohu vápna se do míče opřel levačkou a obstřelil bezmocného Fryštáka. Záložníka Maru se také vyplatí pozorovat. Do dvaadvaceti hrál fotbal doma v Guinei, v létě 2016 přišel do Vlašimi, v lednu si ho vytáhla Jihlava a ve čtyřech zápasech ukazuje zajímavý potenciál.

Trefa šestá to je Žito!

Patrik Žitný, ročník narození 1999. Záložník. Šestý zápas v lize, čtvrtý gól. V Karviné zakončil hned po přestávce z blízka krásnou kombinaci.

Nebyla to výstavní rána, ale Žitný zařídil Teplicím bod a tenhle mládenec vlétl do ligy opravdu mimořádně. Jen tak dál. „Jeho efektivita je úžasná. Snad mu vydrží,“ přeje si trenér Šmejkal.

Trefa sedmá v jednoduchosti je krása

Zlínský sprinter Vukadinovič dostal pas do běhu, navedl si míč kolem mladoboleslavského Takácse na střed a pravačkou pěkně obstřelil Polačka. Jednoduché, účelné, pohledné.

Zlín tak vyhrál 1:0 a pádí za záchranou. Nevšimli jste si, jestli někde osobitý trenér Vlastimil Petržela chválil černocha? Zlínský obránce Bijimine výrazně pomohl k bodům, když vykopl míč z brankové čáry za minutu dvanáct.

Trefa osmá po 571 minutách

Nebyla to prvoplánová krása, ale za pozornost stojí. Nigerijec Musefiu Ashiru nastoupil za Brno poprvé v sezoně od začátku a jako jeden z mála větral na křídle defenzivu Plzně. Ashiru vyrazil dopředu, hezky přímočaře, jak by měla velet první myšlenka fotbalisty a balon po dlouhém sprintu, na který našel i v 81. minutě dost sil, uklidil zpoza vápna nekompromisně k tyči. Sice jen snížil porážku proti Plzni na 1:3, ale Zbrojovka konečně po 571 minutách skóruje.

Zápas měl jiného hrdinu, třígólového záložníka Aleše Čermáka. Jeho trefy možná nebyly tak pěkné, ale ani lehké. První dvě dal takříkajíc na dlouhou nohu. Zvládl to skvěle a hattrick je vždycky úžasný počin.

Plzeň díky němu odskočila druhé Slavii, která si v Liberci neporadila ani s přesilovkou a zápas skončil vcelku zaslouženou bezgólovou plichtou. Jedinou špatnou zprávou pro Plzeň tak bylo zranění obránce Limberského, jenž si při pokusu o patičku zřejmě natáhl sval. Trenér Petr Uličný o patičkách vždycky zvýšeným hlasem říkal, že to jsou pi...vinky a hráče za ně nechválil. Limberský by teď možná souhlasil. I když i góly patičkou stojí za to.

Hezké ponedělí.