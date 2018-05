Šádek se omlouvá Spartě a Slavii. Nechal jsem se unést, řekl plzeňský šéf

„Rád bych se omluvil za nešťastný výrok, který ode mne zazněl v rámci oslav ligového titulu,“ stojí v prohlášení, které klub zveřejnil na twitteru. „Představitelům fotbalové Sparty a Slavie už jsem se omluvil osobně. Touto cestou se omlouvám i části veřejnosti, které jsem se dotknul.“

Během bouřlivých sobotních oslav pátého plzeňského ligového triumfu dorazil Šádek společně s hráči na hlavní náměstí tankem R-17.

Seděl na korbě, máchal klacíčkem, aby připomněl, že před začátkem ročníku přirovnal mohutně nakupující Spartu se Slavií k tankům, které měla Viktoria s klackem nahánět.

Než ze stroje seskočil, rýpl si do konkurentů. „Kde mám ty m***y pražský?“ ptal se Šádek. Později ještě Slavii se Spartou poslal někam a do mikrofonu prohlásil, že „Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude!“

Plzeň si titul definitivně zajistila v sobotním utkání 29. kola proti Teplicím, které vyhrála 2:1. Jako bonus ji čeká 382 milionů korun od UEFA za přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů.