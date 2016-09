Vrátil se Rosický, ale Sparta ztratila. Ligu vede Zlín, Příbram dál tápe

Kdo čekal, že Zlínu brzy dojde dech, přepočítal se. Moravský tým je zatím nejpříjemnějším překvapením ligy, úvod mu vyšel skvěle. I když v utkání proti Slovácku to neplatilo, první poločas hosté nezvládli.

„Šli jsme si jen zahrát fotbal. Ligové měřítko splnili pouze brankář Dostál a útočníci Harba s Diopem. Všechno ostatní se dá z naší strany označit za paskvil,“ kritizoval po zápase trenér Bohumil Páník. „V poločase jsem hráčům řekl svoje. Ještě nikdy jsem na ně tak nekřičel.“

Řev evidentně pomohl. Zlín v půli prohrával, ale Harba, nová posila, se po přestávce blýskl dvěma góly, třetí přidal v závěru jeho náhradník Jordan. Díky tomu se Zlín před sobotou osamostatnil v čele se šestnácti body.

A na prvním místě zůstane i po skončení šestého kola. Dohnat ho mohla jedině Sparta, ale ta proti Mladé Boleslavi doma zaváhala.

Dvakrát vedla, ale ani jednou nadějný stav neudržela. A tak diváci nejvíc tleskali Rosickému, který v 72. minutě vyběhl na hřiště místo Lukáše Váchy.

„Atmosféra byla nádherná, jen mě strašně mrzí, že jsme fanouškům nedali vítězství,“ litoval po utkání. Během dvaceti minut byl často u míče, snažil se zakládat akce, dvakrát ukázal svou silnou zbraň: nečekanou přihrávku vnějším nártem. Ale remízový stav 2:2 nezměnil, a tak Sparta ztrácí na čelo dva body.

Na třetí Boleslav se už dotáhla Plzeň, která večer zvládla důležitý souboj s Libercem. Duel dvou pohárových zástupců rozhodly dva okamžiky.

Nejdřív krásná střela slovenského záložníka Hromady, kterému balon mu na hranici vápna lehce skočil, on se do něj opřel a trefil horní růžek. A pak individuální akce Kopice, který se uvolnil na levé straně, odcentroval a předložil míč do tutové pozice Ďurišovi. V závěru už jen snížil Komličenko.

Plzeň, stejně jako Sparta, nepředvedla oslnivý výkon, do šancí se dostávala ztěžka, ale na rozdíl od konkurenta vytěžila z minima maximum. Tříbodový zisk ji přiblížil ke špici, naopak Liberci se v lize zatím vůbec nedaří: ze šesti zápasů má jediné vítězství a je až dvanáctý, navíc ho ještě dva týmy mohou v neděli přeskočit.

Mnohem lépe si vede nováček z Karviné. Po sobotních zápasech skočil už na páté místo, protože si snadno poradil s Jihlavou. Doma vyhrál 3:0, bezradného soupeře jednoznačně přehrál. Vysočina úvod ligy nezvládá, má zatím jenom dva body a je předposlední.

Ale pořád je na tom ještě dobře v porovnání s Příbramí, která se topí v nevídané mizérii. Ani Lázně Bohdaneč, nejhorší tým historie samostatné ligy, neměly tak bídný vstup do soutěže. Sice také v úvodních šesti kolech nezískaly ani bod, ale aspoň daly gól.

To se Příbrami ještě nepovedlo. Ani proti Hradci Králové, který doma vyhrál díky dvěma brankám Pázlera, v minulé sezoně nejlepšího střelce druhé ligy.

„Nezvedli jsme se, což mě mrzí, ale svědčí to o sebevědomí hráčů,“ mračil se příbramský trenér Petr Rada. „Když jsme dostali druhou branku, dá se říct, že bylo rozhodnuto.“

V neděli se hrají zbývající tři utkání: Bohemians hostí Brno, Jablonec Duklu a Teplice přivítají Slavii, kterou poprvé povede nový trenér Jaroslav Šilhavý.