Všechno špatně. Remíza je pro nás ještě slušný výsledek, řekl Ščasný

Poprvé měl k dispozici hvězdné posily Tomáše Rosického s Václavem Kadlecem. Zatímco Rosický naskočil na posledních dvacet minut, Kadlec odehrál celé utkání. Ale ani s nimi Sparta doma soupeře nepřehrála, byť dvakrát po standardních situacích vedla.

„Nebudu alibista, nebudu nic na nikoho svádět. Hráli jsme špatně všichni. Špatné to bylo dopředu i dozadu. Prostě den blbec,“ prohlásil Ščasný.

Čím si to vysvětlujete?

Cokoli budu říkat, tak vyzní jako alibi. Já si vysvětlení najít musím, ale nebudu se pouštět do toho, co bylo špatně, kdo, co a proč. Když to shrnu, tak jsme neměli odražené míče, nezakládali jsme dobře útoky, to jsou fakta. Proč to tak bylo, řeknu hráčům.

V čem byl největší problém? Proč první půle byla tak mizerná?

První i druhá půle byly podobné. Pro nás klasický zápas pro reprezentační přestávce. A když už je výjimečně špatný a když už dvakrát vedeme, tak si nemůžeme nechat dát dvě branky. Soupeř šance měl, remíza je pro nás ještě slušný výsledek, na to jak jsme hráli.

Tomáše Rosického jste postavil v 72. minutě. Nešlo to dřív?

Nešlo, postupujeme podle plánu, po dohodě s lékaři a s docentem Kolářem. Dohodli jsme se, že ať bude výsledek jakýkoli, tak půjde do hry někdy kolem sedmdesáté minuty. To, že Tomáš nastoupil, bylo jediné pozitivum zápasu.

Brzy jste stáhl záložníka Čermáka. Odnesl to za všechny?

Ne že by on zavinil náš vstup do zápasu, ale šel tam jako jeden z tvořivých hráčů, ale nešlo mu to. A když jsem viděl, že se do středu pole stahuje Lafata, tak jsme pak nahoře neměli nikoho.

Nešlo to ani Václavu Kadlecovi. Jak byste hodnotil jeho? Neškodilo mu, že během zápasu vystřídal asi tři posty v sestavě?

Místa si kluci měnili sami, chtěli jsme do hry dostat útočníky, ale je fakt, že ze hry jsme si nic nevypracovali. Jediná naděje byla, že dáme gól ze standardky. Vašek se s týmem sžívá, jeho výkon půjde nahoru.

Nemohla výkon vašich hráčů ovlivnit atmosféra, kdy bylo velké očekávání z návratu Rosického a Kadlece?

Jestli atmosféru někdo neměl unést, tak Boleslav. Sešlo se toho víc, trénovali jsme v osmi lidech, měl hrát Zahustel, který se den před utkáním zranil. Ale to se dostávám, kam jsem nechtěl. Nic nás neomlouvá.

Udělal vám radost aspoň výkon brankáře Koubka?

Když doma nevyhrajete a nehrajete dobře, nemůžete mít radost z ničeho. Podržel nás, ale při druhém gólu šel do tmy. Tím neříkám, že druhý gól byla jeho chyba.

Příště hrajete ve Zlíně, který je první dva body před vámi. Asi jste nečekal, že se to po šesti kolech takhle vyvine?

Nejdřív nás čeká Evropská liga v Southamptonu, na Zlín do té doby nemyslím. Může se stát, že doma remizujeme ale hra mi vadí podstatně víc. My musíme zvednout hlavně hru, rapidně se zlepšit.



Nedostatky ve sparťanské hře viděl i Tomáš Rosický: