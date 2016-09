První ligový gól podle Havla: lob z poloviny hřiště. Radil celý stadion

Krásná branka stvrdila dominanci Bohemians v úvodním poločase nedělního utkání. Brno, které v prvních čtyřech zápasech sezony dostalo jen jeden gól, inkasovalo v Ďolíčku třikrát během dvaceti minut. „Z naší strany rozhodně nejhorší poločas v sezoně,“ durdil se po utkání trenér Zbrojovky Habanec.

Jak to viděl trenér Koubek o Havlově gólu „Milan ukázal, že je inteligentní hráč. Zapřemýšlel a situaci dobře vyhodnotil, byl to překvapující a pěkný moment. A že to byl jeho první gól? O to víc potěšitelné to je.“

Před Milanem Havlem, kterého na tribuně sledoval i jeho kouč v reprezentační jedenadvacítce Vítězslav Lavička, však musel za ránu z téměř půlicí čáry smeknout.

„Takový první gól jsem si nikdy nepředstavoval. Jsem vážně šťastný,“ culil se dvaadvacetiletý fotbalista po zápase.

Věděl jste hned, že chcete vystřelit?

Ano, okamžitě mě to napadlo v té situaci. Navíc na mě všichni křičeli, to byl snad celý stadion, ať to vystřelím a vrátím to do brány. Já měl vážně jedinou myšlenku, zkusit to. A zapadlo to tam.

Zdálo se, že míč padal hodně pomalu, jak jste to viděl?

Mně to ani nepřišlo. Já jsem viděl, že se do brány vracel obránce, kterého jsem se snažil překopnout. Pak už jsem to tam jen tlačil.

Vy jste mohl přidat druhý gól po přestávce, proč se to nepovedlo?

To už by možná bylo moc. Já to měl na volej a kdybych se trefil, to už by kluci asi nepřijali...

Co vám říkali?

Hned jsem slyšel od našeho pokladníka Michala Šmída, kolik mě to bude stát. Ale jinak bylo spousty srandiček, všichni si navzájem přejeme a já jsem rád, že jsem to mohl zažít. Zvlášť tady v Ďolíčku.

Váš gól byl nejen krásný, ale také hodně důležitý. Zlomili jste díky němu definitivně odpor Brna?

Rozhodně. Za stavu dva nula by to bylo ještě ošemetné. Takhle jsme to chtěli ve druhé půli udržet, užít si to s fanoušky a trochu jim vrátit ten nepovedený začátek sezony.

Byl pro vás dnešní zápas trochu náplastí za nepovedený zápas s Belgií za reprezentační jedenadvacítku?

Tam jsme zažili velké zklamání, samozřejmě. Mohli jsme už být na Euru, chyběl jen kousek, ale snažili jsme se na to s Michalem Hubínkem (spoluhráč z Bohemians i z reprezentace - pozn. red.) nemyslet. I trenéři nám to říkali. Soustředili jsme se jen na klub a jsme rádi za to, jak to dopadlo. Povedlo se nám získat nesmírně důležité body, oba poslední domácí zápasy jsme zvládli výsledkově i herně a hlavně jsme se odpoutali od spodku tabulky.