Přitom trénujeme víc než jindy, trápí se příbramský brankář Hruška

Co na nový rekord říkáte?

Já tyhle statistiky moc nesleduji, i když jsme samozřejmě věděli, že je tenhle antirekord ve hře. Spíš než ten je ale pro nás horší, že jsme tam, kde jsme. Jsme poslední, máme nula bodů a nulu vstřelených gólů, špatná bilance.

Zažil jste ve své kariéře takovou bezmoc?

Nevím, ale jsem z toho bezradný. Přitom trénujeme víc než jindy.

Co se s tím podle vás dá dělat?

Tohle řešíme už dlouho, ale zatím to zůstává bez odpovědi, ani Hradec to nezměnil. Důležité teď bude tomu všemu nepodlehnout.

Šli jste do utkání po reprezentační přestávce, během které jste měli čas se dát dohromady...

To je sice pravda, ale je otázka, jak to zlomit. Zkoušíme to, jak se říká horem dolem, zprava zleva, ale zatím nic.