Dal gól, ale taky zavařil spoluhráči. Něco mu koupím, smál se Budínský

Byl to zatím nejlepší výkon Karviné v první lize?

Řekl bych, že herně byl vydařený i minulý zápas ve Zlíně (0:3), tam se nám nepovedl výsledek. Teď jsme vyhráli zaslouženě, zase jsme se o něco odlepili od týmů pod námi.

Dva góly jste dali ze standardních situací. Ukazuje se, jak jsou pro vás důležité?

Ano, snažíme se je pilovat každý týden a zatím to přináší ovoce.

Vy jste se trefil z přímého kopu s něčí tečí. S tím záměrem jste střílel?

Trenér gólmanů mi říká, ať to tak zkouším, protože někdo od nás nebo od soupeře míč tečuje jako v tomto případě. Hlavně se ale snažím trefit branku.

Jste už zkušenější než v Bohemians, kde se vám nepodařilo prosadit se v první lize?

Zkušenější jsem, ale v Bohemce se ode mne góly neočekávaly. Tady jsem už trochu i pod tlakem. Musím na ně nahrávat i je dávat.

Čím to, že jste nyní na gól čekal pět kol?

Asi jsem nechodil tolik do vápna jako ve druhé lize a netlačil se tolik do zakončení. Ale na tréninku se o to furt snažím.

Není to i tím, že mezi elitou hrajete opatrněji?

To bych neřekl, ale je to složitější. Těch centrů je tam méně než ve druhé lize. Snad ještě nějaký gól přidám.

Naproti tomu jste málem nahrál na gól jihlavskému Rabušicovi.

Tam jsem nám to zavařil, naštěstí Lašty (brankář Jan Laštůvka) dobře vyběhl. Musím mu něco koupit.

Co?

To se s ním dohodnu (smích).

Co se stalo, že vám ta malá domů nevyšla? Rabušice jste neviděl?

Viděl, ale neutáhl jsem tu přihrávku, slabě jsem kopl.

Z šesti zápasů máte 10 bodů. Souhlasíte, že Karviné start do ligy vyšel?

To je paráda, ale pořád je to začátek soutěže. Na podzim potřebujeme nasbírat co nejvíce bodů, protože na jaře to určitě bude složitější.

Teď jedete do Plzně...

Můžeme tam hrát uvolněně, zkusit uhrát zase nějaké body venku, přivést slušný výsledek. Třeba bude mít Plzeň po pohárech hlavu jinde.