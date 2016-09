Krásná trefa, v poločase střídání. Nechtěli jsme riskovat, řekl Hromada

„Nejsem žádný velký střelec, tolik gólů zase nedávám. Ale asistent trenéra mi na rozcvičce říkal, že mám hodně střílet, tak jsem ho poslechl a povedlo se,“ zářil Hromada, který výrazně přispěl k plzeňské výhře U Nisy 2:1.

Je pro vás důležité, že jste se gólu dočkal tak brzo po příchodu do Plzně?

Velmi mě to těší, ale není moc důležité, kdo dává góly. Hlavní je, že získáváme body. V Liberci jsme vytěžili z minima maximum. Ze tří šancí jsme dali dva góly. Na jednu stranu je výborné, že máme tak vysokou efektivitu, ale na druhou bychom si měli vytvářet víc příležitostí. Liberec držel víc míč než my, ale my jsme dobře bránili, nepouštěli soupeře do gólových příležitostí a naopak jsme sami dali z první šance gól.

Nedali vám protihráči při gólové střele až moc prostoru?

Viděl jsem, že se na mě hráči valí a dal jsem si míč bohužel až moc do strany. Už jsem si myslel, že to nemůžu trefit, ale napálil jsem to ideálně. Byl to celkem pěkný gól. Já jich jinak moc nedávám. Vloni jsem jich nastřílel ve slovenské lize šest, což je moje maximum.

Berete to tak, že jste tou parádní trefou korunoval svůj vydařený vstup do plzeňského angažmá?

Přiznám se, že jsem ani nečekal, že tak brzo dostanu příležitost v základní sestavě. Ale myslím, že jsem se celkem chytil a dělám v tréninku maximum, abych se v týmu udržel co nejdéle. Jsem rád, že mi trenér dává důvěru, už asi pátý zápas jsem v základní sestavě, to jsem opravdu nečekal, je to skvělé.

V prvním poločase jste dal gól, ale o přestávce vás trenér vystřídal. Co bylo důvodem?

Dostal jsem žlutou kartu a nechtěli jsme zbytečně riskovat. Bylo lepší, abych šel v poločase ze hřiště.

Jak moc je pro vás důležité, že jste se díky výhře v Liberci opět přiblížili čelu tabulky?

Mrzí nás, že jsme dva domácí zápasy se Zlínem a Bohemkou nezvládli, ale měli jsme dost nabitý program, hrála se kvalifikace Ligy mistrů. Ale tahle výhra nám velmi pomůže. Každopádně jsme získali velmi důležité body do dalšího průběhu sezony. Bylo to vydřené vítězství.