Sparta - Boleslav, šlágr kola začal Rosický na lavičce náhradníků

Rosický se do české ligy vrátil po téměř šestnácti letech, ze Sparty odcházel v lednu 2001 do Dortmundu, v létě 2006 přestoupil do Arsenalu, kde působil až dosud. A nyní se vrátil.

Na sparťanský stadion v Praze na Letné už dvě hodiny před výkopem proudily davy fanoušků, což je nebývalá situace. Čeká se návštěva kolem patnácti tisíc.

Duel je atraktivní i z jiného pohledu, utká se druhý se třetím, navíc Sparta poprvé představí i druhou velkou posilu - Václava Kadlece. Ten s číslem 77 figuruje v základní sestavě.