Rosický: Přivítání byl zážitek, díky. Vyhrát jsme si nezasloužili

Do české ligy se vrátil po téměř šestnácti letech. Aby pomohl své Spartě. Ale premiéra s Rosickým týmu nevyšla, v 6. kole první ligy sparťané doma remizovali 2:2.

„Atmosféra byla nádherná, jen mě strašně mrzí, že jsme fanouškům nedali vítězství,“ litoval pětatřicetiletý záložník.

Na rozcvičení šel ve chvíli, kdy hostující Chramosta vyrovnal na 2:2, to bylo po hodině hry. Za dalších dvanáct minut Rosický střídal, ve středu pole nahradil Váchu.

„Nemám natrénováno tolik, abych vydržel celý zápas. Musel jsem začít na lavičce,“ vykládal po utkání. Mluvil potichu, z jeho očí křičelo zklamání.

„Bylo dost času s výsledkem něco udělat. Snažil jsem se, ale nevyšlo to. Ale musíme si upřímně přiznat, že jsme si ani vyhrát nezasloužili. Boleslav hrála dobře, možná byla i lepší,“ uznal Rosický.

Při každém jeho dotyku s míčem fanoušci bouřili. „Na hřišti už to moc nevnímám, soustředím se vyloženě na hru. Ale když jsem přicházel, bylo to moc pěkný.“

Do Sparty se vrátil po pěti a půl letech v Dortmundu a deseti letech v Arsenalu. Smlouvu podepsal minulý týden v úterý. Od té chvíle je v českém fotbale velkým hitem. I proto dorazilo víc než čtrnáct tisíc diváků, ač v sobotu odpoledne bylo v Praze přes třicet stupňů ve stínu.

Letnou rozpálilo slunce, nikoli výkon Sparty.

„První poločas byl strašně špatný. Když nepočítám individuální chyby, tak Boleslav byla agresivnější, běhavější, dostala se do lepších kombinací. Z naší strany tam nebylo vůbec nic. Nemůžeme si myslet, že s tímhle budeme někoho válcovat.“

Rosický se nepouštěl do žádných velkých akcí. Narážečky i dlouhé přihrávky. Vyvážel míče, zakládal útoky, Václava Kadlece chytře poslal do brejku. Až příliš bylo vidět, jak spoluhráči v nervózním závěru spoléhají, že on jim to vyhraje, že všechno zařídí.

„S balonem se cítím dobře, s tím problémy nemám. Ale chybí mi zápasová zátěž, kondice. Musím ještě týden pořádně trénovat, abych mohl hrát,“ podotkl.

Svůj start ve čtvrtek v Evropské lize v Southamptonu sám označil za nepravděpodobný. Příští pondělí hraje Sparta ve Zlíně o první místo, na překvapivého lídra ztrácí dva body. Půjde Rosický do hry už od začátku?