ONLINE: Brno nezvládá boj o záchranu, zato Dukla vede. Olomouc prohrává

Na stadion posledního Brna přijede Jablonec, Baník Ostrava hraje v Mladé Boleslavi, Liberec vyzve Jihlavu a Karviná se na domácím hřišti utká s Duklou. Už od 16.15 se hraje rovněž zápas Olomouce s Bohemians. V sobotu na sebe od 17 hodin rovněž narazí Slovácko a Teplice.

ONLINE: Fotbalová liga Zápasy 27. kola fotbalové HET ligy sledujeme minutu po minutě.

Téměř všechny týmy mají v lize pořád o co hrát. Od devátého místa dolů ještě nikdo nemá jistou záchranu, od šesté příčky výš zase každý bojuje o účast v pohárech. Už v sobotu může liga poznat nového mistra, který navíc s největší pravděpodobností postoupí rovnou do základní skupiny Ligy mistrů.



Plzni, která vede tabulku o devět bodů, stačí neprohrát na Slavii (výkop v 18.30).

Už v pátek hrála doma na Letné Sparta a po nezdaru v Ostravě, který ji potkal před týdnem, zvítězila 2:1. Další gól z přímého kopu zaznamenal Rumun Stanciu, poprvé od září následně skóroval i kapitán Lafata.

„Chtěli jsme odčinit zápas v Ostravě, kde se nám to nepovedlo, takže je hlavní, že jsme vyhráli. Ale měli jsme to utkání dohrát v mnohem větším klidu, nedotáhli jsme však akce, kdy jsme mohli jít do šancí. Moc jsme vymýšleli,“ přemítal Lafata, kterému chybí pouze dva góly k hranici dvou set nastřílených branek v české lize.