Spokojený Sýkora: Plzeň hrála to, co jsme jí dovolili. Takže skoro nic

„Doufám, že v tom budeme pokračovat a hrát stejně náročně jako proti Plzni. Řekli jsme si, že posledních pět zápasů sezony chceme odehrát vítězně a nechat tam všechno. A jsem rád, že první krok se povedl,“ těšilo Sýkoru. „Vítězství jsme od první minuty chtěl víc a výsledek tomu odpovídá.“

Těší vás, že Plzeň neslavila v Edenu titul?

Nemyslím si, že by to byla nějaká extra motivace. Hlavně jsme chtěli zápas zvládnout proto, abychom si udrželi náskok na druhém místě. A porazit Plzeň, to je výzva pokaždé. To, že by tady mohli slavit, na nás nemělo velký vliv.

Je už o titulu i přes vaše vítězství rozhodnuto?

Nevím, jestli se budou ještě konat nějaké dostihy... Plzeň má dostatečný náskok, my máme za sebou pár týmů, které se nás snaží dotahovat. Jsem rád, že jsme to tentokrát zvládli, ale ještě nás čeká pár zápasů, které potřebujeme zvládnout stejně.

Máte radost, že jste si dokázali, že můžete Plzeň přehrát?

Já si nemyslím, že jsme horší tým než Plzeň. Jen se nám předchozí zápasy z nějakého důvodu, který jsme si pořád opakovali, nedařily. Tentokrát byl od začátku náš výkon takový, jaký jsme chtěli. Předtím to drhlo, jsme rádi, že jsme mohli předvést takový výkon a odvděčit se divákům za podporu.

Nepůsobil na vás soupeř až bezradně?

To nevím. Prostě hráli, co jsme jim dovolili, což nebylo skoro nic. Byl to díky naší dobré hře, ale nesmíme se tím nechat ukolébat. Takhle by to mělo vypadat pořád, snad si z toho vezmeme ponaučení.

Teď vás asi musí o to víc štvát, kolik bodů jste na jaře zbytečně poztráceli.

To je kdyby. Jsme rádi, že jsme předvedli takový výkon, protože jsme věděli, že na něj máme. Proti Plzni jsme si jen potvrdili, že můžeme takhle hrát a můžeme přehrát i takového soupeře. Budeme na to chtít navázat.

Nakopne vás vítězství před středečním pohárovým finále?

Hlavně je to pro nás signál, že když takhle budeme hrát každý zápas, tak se dá zvládnout všechno. Ať už hrajete proti Plzni nebo proti někomu ze spodku tabulky. V poháru na to budeme chtít navázat.