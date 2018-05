Tecl: Nechtěli jsme, aby tu Plzeň slavila. Ale boj o titul už se nezamotá

Že by slávisté boj o první místo ještě zamotali? Teď ztrácí šest bodů, do konce zbývají tři kola. Plzeň by musela dvakrát prohrát, aby její nejbližší pronásledovatel měl ještě šanci.

„Myslím, že to už se nestane. Plzeň má tak kvalitní a zkušený tým, že už si to pohlídá,“ tuší Tecl. „Pořád mě mrzí zápasy, které jsme nezvládli, připravili jsme se tím o boj o titul. My se teď už musíme soustředit na druhé místo a na pohár.“

Ale bylo znát, jak jste na zápas byli nažhavení. Hodně vás motivovalo oddálit plzeňské oslavy?

Ano. Nechtěli jsme dopustit, aby Plzeň slavila před našimi fanoušky, to by si nezasloužili. Jsem rád, že jsme to zvládli. Mám radost z vítězství a cítím i úlevu: když si představím, že by tu slavili, nic příjemného by to nebylo.

Překvapilo vás, jak pasivně Plzeň hrála?

Byli jsme na ně dobře nachystaní, od začátku jsme na ně vlétli. Spíš to bylo o tom, že jsme hráli opravdu dobře jako tým, pomáhali jsme si, bojovali jeden za druhého. Z toho pramenily šance.

Ale Plzeň zápas nezvládla, souhlasíte?

Nerad bych hodnotil soupeře. My jsme podali dobrý výkon a donutili jsme je, aby hráli takhle. Aspoň já to tak ze hřiště vnímal.

Vy jste jednu proměnil - při gólu jste zakončil mazácky.

Věk už bych na to měl (úsměv). Ale zatím se mi to nedaří moc často, budu rád, když se to ještě párkrát povede. Tentokrát jsem dostal pěknou nahrávku od Jardy Zmrhala, Matúš Kozáčik proti mně vyběhl hodně rychle, takže jsem si ho musel obhodit.

Blízko jste byl i u první gólové situace. Nemrzí, že jste se netrefil dvakrát? Měl byste blíž ke koruně pro krále střelců.

Nemrzí, jsem hlavně rád, že z toho byl gól, který určil ráz utkání. Na krále střelců vůbec nemyslím, to je bezpředmětné. Teď potřebujeme uhrát druhé místo a získat pohár.

Co zákrok Limberského na vás ve vápně, po kterém rozhodčí nařídil penaltu a pak ji po konzultaci s videem odvolal?

Faul to nebyl. Hned jsem věděl, že to penalta nebude.

Jednu penaltu jste ale zahrávali. Stoch ji nedal, nechtěl jste kopat vy?

Nechtěl, protože když jsem byl v Plzni, na Matúše jsem penalty kopal a z pěti mi tři chytil. Proti němu bych si na penaltu moc nevěřil. Miňo si věřil, že se mu to nepovedlo, to se může stát každému.

Nebáli jste se, že neproměněná penalta Plzeň nakopne?

Já ne. Cítil jsem, že máme zápas od první minuty pod kontrolou, nepouštěli jsme ji do tlaku ani do šancí. Věřil jsem, že přidáme druhý gól a zápas v klidu dohrajeme.

Povzbudí vás výhra před středečním finále poháru?

Určitě. Dokázali jsme si, že s tímhle fotbalem můžeme být úspěšní. Když to zopakujeme ve středu, může to tak být. Je potřeba si zapamatovat, jak jsme hráli, a navázat na to.