Sparta uhájila výhru. Vedení dva nula? Nejhorší výsledek, tvrdí kouč Hapal

Na hrotu útoku nastoupil mladý Drchal, jenže po půlhodině hry se zranil a na trávník musel Lafata. Do druhého poločasu kvůli zdravotním potížím navíc nenaskočil ani Frýdek, kterého nahradil Costa.

Oba náhradníci se poté postarali o druhý zásah - Costa přihrával a Lafata uklidil míč do sítě. Po snížení Ekpaie však měla Sparta co dělat, aby důležitou výhru v boji o třetí příčku uhájila.

Čím si vysvětlujete, že přestože jste měli v utkání jasnou optickou převahu, bylo to až do závěru velké drama?

Dostali jsme gól, z toho drama pramenilo. Vedli jsme dva nula, zápas jsme kontrolovali a soupeř neměl žádné velké šance. První půle byla z naší strany velice dobrá a mohli jsme Zlín ještě několikrát potrestat, brankový rozdíl mohl být vyšší a bylo by to jednodušší. Jenže vedení o dva góly je nejhorší, protože jakmile dá soupeř kontaktní gól, tak z toho mohou být problémy. Závěr jsme ale zvládli.

Úvodních dvacetiminutovka vám vyšlo výborně. Byl tým na utkání tak namotivovaný?

Takhle chceme hrát každý zápas, bylo to podobné jako proti Slavii. Mužstvo vstoupilo do duelu dobře, pak s námi ale zatřásly změny, dvakrát jsme museli vynuceně střídat. Pak chvíli trvá, než si na to hráči navyknou. Nakonec jsme si s tím poradili a dotáhli střetnutí do vítězného konce. Souhlasím s tím, že prvních dvacet minut bylo opravdu dobrých. Hodně jsme běhali, presovali.

Jak to vypadá s Frýdkem a Drchalem, kteří museli kvůli zranění odstoupit?

Myslím si, že u Frýdka zranění vážné nebude. U Drchala se toho trochu obávám, protože má problém s kolenem. Budu věřit, že se dá brzo do kupy. Teď půjde na vyšetření, více zatím nevíme.

Jaká je příčina rozdílu v nasazení v domácích a venkovních zápasech?

Za tuhle otázku jsem rád. Tohle je přesně důvod, proč momentálně nejsme venku úspěšní. Věřím, že hráči si to uvědomí a zapamatují si, co předváděli teď v prvním poločase proti Zlínu. Nasazení bylo neskutečné, vyhrávali jsme osobní souboje. Bylo z nás cítit, že jdeme za vítězstvím.

Poprvé od derby se Slavií se na delší časový úsek na trávníku objevil David Lafata a hned skóroval. Jaká je jeho současná pozice v týmu?

Za jeho gól jsme moc rádi, byl pro nás nesmírně důležitý. Je plnohodnotným členem mužstva, počítám s ním do každého utkání. Samozřejmě se vzhledem k taktice vždy rozhodujeme, kdy půjde do hry. Věřím, že bude připravený i do dalších zápasů.

Počítáte s ním i pro další ročník?

Přemýšlíme o tom, ale aktuální sezona ještě neskončila. Pak se mě zeptejte.

Stanciu podává na pravé straně záložní řady dobré výkony, přestože dříve byl zvyklý hrát ve středu hřiště.

Je to středový hráč, víme to. Ale současná pozice mu momentálně vyhovuje z důvodu, že může kraj opouštět a otvírat prostor obránci za ním. Tím se dostáváme do přečíslení. Navíc dal opět gól z přímého kopu, ale to mě moc neudivuje, zahrává je neskutečně. Pak ještě z dalšího trefil břevno, chybělo málo.

Hodně vidět byl Kanga. Jak je pro Spartu důležité, aby tento hráč vždy podával maximální výkon? Proti Baníku se mu v minulém utkání moc nedařilo…

Nehodnotil bych jen Kangu, v Ostravě vybuchlo víc hráčů. Tentokrát měl chuť, odehrál výborné utkání, spoustu toho naběhal. Bránil, útočil… Takhle bychom si to nějak představovali v každém zápase.