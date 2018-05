Slovácko protahuje defenzivní rekord, ale záchrana mu stále chybí

Žádný jiný gólman v tomto ligovém ročníku nezavřel před střelci protivníka svou bránu na tak dlouho. Slovácký Milan Heča už míč ze sítě netahal téměř devět hodin - přesně 533 minut. Dosavadní rekord tehdy ještě slávisty Jana Laštůvky z úvodu sezony překonal zatím o 43 minut.

Díky šlapající defenzivě Slovácko už pět utkání v řadě neprohrálo, jenže směrem vpřed to tak dobré není. Další bezbranková remíza doma s Teplicemi udržela tým nebezpečně blízko sestupu - jedenácté Slovácko dělí od patnácté Karviné tři kola před koncem tři body.

„Je to ztráta. Říkali jsme si, že když Teplice porazíme, můžeme už mít větší klid. Šli jsme za výhrou, ale bohužel máme jen bod,“ štvalo Heču.

Co říká na svůj rekord? „Teď si nám to vzadu sedlo, musím to zaklepat. Buďme rádi, když nedostaneme gól, máme bod, ale bohužel se trochu trápíme dopředu.“

Slovácko mělo v utkání jasně navrch, hráči pálili z každé pozice, výsledkem třinácti střel ale byla jen dvě trefená břevna Sadílkem a Petrem. „Jsem z toho špatný, z mojí pozice by měly přicházet góly. Navíc v současné situaci by se to týmu hodně hodilo,“ uvědomuje si záložník Lukáš Sadílek.

„Zkoušeli jsme hodně střílet ze střední vzdálenosti. Předtím jsme kolem šestnáctky až moc kombinovali a nakonec z toho často nic nebylo,“ vysvětlil.

Střely z dálky byly navíc přece jen reálnější možností, jak ohrozit bránu. Proti urostlým hráčům Teplic nemělo Slovácko ve vápně moc šancí. „Měli na hřišti vyšší hráče než my. Musel by do vápna přijít fakt dobrý balon, abychom se tam prosadili,“ uznal Sadílek.

„Když navíc srovnáte věk středových řad obou týmů, byli jsme jako greenhorni na Divokém západě, kteří jdou proti zálesákům,“ doplnil v nadsázce kouč Michal Kordula. Těšit jej muselo především to, jak si mužstvo poradilo s absencí kapitána Vlastimila Daníčka, jenž si odpykal první část dvouzápasového karetního trestu. Na pozici štítového záložníka jej zastoupil devatenáctiletý Dominik Janošek.

„Podal velmi dobrý výkon, dokázal měnit těžiště hry a i v obranné fázi byl dostatečně důrazný. Byl jsem s ním moc spokojený,“ prohlásil Kordula.

Ani on naopak přehnaně nejásal z pětizápasové šňůry bez inkasovaného gólu.

„Těšilo by mě spíš vítězství 4:3. Samozřejmě každý bod může mít cenu, ale dnes jsme zkrátka chtěli vyhrát, mít 31 bodů a být v relativně klidnějších vodách. To se nepodařilo, takže převládá zklamání,“ poznamenal kouč Slovácka. „Na druhou stranu když nedostaneme gól až do konce ligy, asi se zachráníme.“

Admir Ljevakovič z Teplic a Jakub Petr ze Slovácka v hlavičkovém souboji.

Protáhnout sérii neprůstřelnosti se Slovácko může snažit v sobotu v Plzni natahující se po mistrovském titulu.

„Je trošku zvláštní, že na jaře prakticky pořád sbíráme body, ale stále jsme v tom namočení,“ připomněl záložník Sadílek, že Slovácko je jedním z nejlepších týmů jara. „Nechceme, aby to byly nervy až do konce. Ze zbylých tří zápasů asi musíme aspoň jeden vyhrát, nebo dva remizovat. Třeba teď překvapíme v Plzni.“