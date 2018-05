Slavit titul u televize? To bychom brali všemi deseti, přiznal Řezník

Už v šestnácté minutě Plzeň na Slavii prohrávala, po centru Stocha z rohového kopu se k balonu dostal Tecl a o Řezníka ho dostal do brány. Ve druhé půli hosté ještě přečkali penaltu, pak ale inkasovali znovu a remíza, která by jim přihrála mistrovský pohár, byla velmi daleko.

„Rozebereme si chyby a musíme jet dál, nic jiného nám nezbývá,“ komentoval prohru Řezník.

Které chyby máte konkrétně na mysli?

První gól padl ze standardky, u toho jsem byl. Při druhé brance nám poněkolikáté utekli, navíc tomu předcházel náš přímý kop, to je špatně. Musíme si to rozebrat.

Zápas vás podle všeho nezastihl v ideálním rozpoložení.

Bohužel. Slavia na nás vlétla a hrála podle mě jednoduše. Snažili se to dávat za naši obranu, to se jim dařilo a měli také odražené balony. Z naší strany bylo špatně, když už jsme souboj třeba vyhráli, neměli jsme druhý míč. Získala ho Slavia, mohla kombinovat a už se to na nás zase valilo.

Bylo znát, že Slavia chtěla vyhrát víc než vy?

Nevím, zda víc, ale první poločas lépe kombinovala, chtěla víc hrát. My jsme se jí nevyrovnali.

Jak moc mrzí, že nemáte mistrovskou definitivu, která byla blízko?

Každého z nás to mrzí. Věděli jsme, že nám stačí bod, ale zároveň jsme věděli, že to nebude nic jednoduchého, což se potvrdilo. Ale říkám, musíme mít hlavy nahoře, věřím, že jsme natolik silné mužstvo, že to zvládneme.

Příští kolo hraje Slavia po vás, teoreticky můžete slavit až v pondělí u televize. Bral byste to i tak?

Všemi deseti. Ale soustředíme se hlavně na sebe, musíme vyhrát.

Co jste říkal k početným zásahům videorozhodčího?

Já nevím, jak se k tomu vyjádřit. Nevidím v tom nic dobrého ani špatného. Ať si to každý zhodnotí sám.