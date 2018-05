Slavia - Plzeň, domácí na hrotu s Teclem, hostům se vrací Limberský

Liga už zažila mistrovské tituly po derby nebo po přímém souboji v posledním kole. Ještě nikdy se ale nestalo, aby nový mistr slavil na stadionu svého nejbližšího pronásledovatele, jako se to může nyní povést Plzni proti Slavii.

„Nebyl by to hezký pohled, kdyby slavili titul na našem hřišti,“ uznal záložník Jakub Hromada. Slavii nejde jen o oddálení plzeňským mistrovských oslav, ale především o druhé místo, které zajišťuje postup minimálně do druhého předkola Ligy mistrů.

Zaváhala totiž v posledních dvou zápasech a před víkendem už měla před třetí Olomoucí jen dvoubodový náskok, ve středu ještě čeká slávisty finále národního poháru.