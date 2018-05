Sbohem, Evropo! Po ostudě s Jihlavou má Liberec do pohárů daleko

Žádné vytáčky, žádné uhýbání. Liberecký trenér David Holoubek otevřeně připouští, že boj o poháry už se jeho týmu netýká, byť to byl velký cíl klubu.

„Myslím, že o Evropu už v téhle chvíli nehrajeme. Je to realita, se kterou se musíme smířit,“ řekl Holoubek po sobotní prohře s Jihlavou. „Do konce zbývají ještě nějaké zápasy a my se budeme snažit každý vyhrát, ale teď se nám nedaří.“

Slovan zůstal na šestém místě tabulky, na čtvrtý Jablonec však tři kola před koncem ztrácí už pět bodů a na pátou Spartu čtyři. Šance na návrat do evropských pohárů už se pohybují spíše v teoretické rovině. A to i v případě plného bodového zisku v posledních třech utkáních.

Liberec měl přitom boj o Evropu rozjetý více než dobře. Na jaře se pohyboval na třetím čtvrtém místě a především díky kanonýru Pulkrabovi dokázal pravidelně bodovat.

Teď je však všechno jinak. Liberec prožívá velkou krizi. Jeho bilance z posledních pěti zápasů děsí: dokázal z nich vytěžit jediný bod, a to za domácí bezbrankovou remízu se Slavií. Jinak vyšel naprázdno - prohrál s Teplicemi, na Dukle, v Jablonci a teď i s Jihlavou.

Sobotní zápas se přitom pro Liberec vyvíjel dobře. V prvním poločase měl víc ze hry, vytvářel si i šance a díky Pulkrabovi dal po 348 minutách půstu konečně gól. Navíc to byl gól do šatny, který měl domácí hráče zvednout.

Jenže stal se pravý opak a Jihlava po obrátce třemi brankami zápas zcela zaslouženě otočila. Domácí hráči zmatkovali, působili bezradně. A mohli ještě děkovat brankáři Hladkému, který několik jasných gólovek soupeře zmařil. Jinak to mohla být pro Liberec ještě větší rána.

„V druhém poločase přišel kolaps našich nejzkušenějších hráčů. Jako trenér z lavičky to bohužel nemáte moc šanci změnit. Vedení si musí hlídat hráči, dostat doma tři góly není dobré,“ konstatoval kouč Holoubek.

V liberecké základní sestavě nastoupil poprvé záložník Václav Pilař, která má stále potíže s kotníkem. Žádný důvod k radosti však neměl.

„Vedli jsme 1:0, ale ve druhém poločase jsme to Jihlavě svým výkonem ulehčili. Nevíme, co se stalo,“ krčil rameny. „Prohrát doma s Jihlavou, to se nesmí stávat. Když se to stane, hraje se o poháry špatně.“

Černá série pěti zápasů bez výhry má podle trenéra Holoubka původ v hlavách hráčů, především těch zkušených. „Před měsícem hráli velice dobře, ale teď, když o něco jde, se nedaří. Dostalo nás pod tlak, že hrajeme o evropské poháry. Asi jsme chtěli až příliš,“ míní kouč, který převzal Liberec v zimě. „Hráči se s tím ale musí naučit pracovat. Jestli chtějí v kariéře udělat krok směrem do zahraničí, tak tam budou pod tlakem mnohem víc.“