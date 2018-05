Hezky jsem to pověsil, štval olomouckého Jemelku vlastní gól

„Po zápase jsem Plšovi děkoval, že to za mě trochu napravil. Je to velká úleva,“ přiznal dvaadvacetiletý stoper Jemelka.

Buchtovi jste se trefil přímo pod víko, nedalo se tomu zabránit?

Vracel jsem se, bohužel hráč mě trefil přímo do kroku a pověsil jsem to hezky.

Nebyl to však jediný brejk, z kterého by Bohemians hrozili.

První poločas od nás vůbec nebyl dobrý, chodili za nás, měli jsme s tím velké problémy a ztráceli jsme jednoduché míče. Z toho ústily brejky. Jejich trio malých a rychlých hráčů Hašek, Mašek, Vaníček to má dobře nacvičené a dávají si to.

Překvapilo vás, že klokani vydrželi s napadáním celý zápas?

Počítali jsme, že budou aktivní, ale nedokázali jsme se s tím vyrovnat. Nebyli jsme dost kvalitní, abychom je přehráli. Výborně nás obsazovali, ani si nepamatuju, kdy by byl Lukáš Kalvach úplně sám.

Byl o přestávce kouč Jílek ostrý?

Ani ne. Apeloval, abychom nebyli nervózní a hráli svou hru, což se nám druhý poločas dařilo. Zvedli jsme se a pramenilo z toho i vyrovnání. Mohli jsme ještě víc zatlačit a pokusit se vyhrát, ale bod je asi spravedlivý.

V závěru jste tlačili, co chybělo, abyste to otočili?

Asi další střela ze střední vzdálenosti. Možná jsme mohli trochu víc střílet a být trpělivější ve finální fázi, což se nám nepovedlo. Bohužel.

Cítíte nervozitu z boje o poháry?

Já jsem z toho nervózní nebyl. Nelepilo nám to tolik, ale nemyslím, že by to bylo nervozitou z poháru.

Jak hodnotíte získaný bod?

Mohlo se to překulit na obě strany, my jsme mohli dostat gól na 0:2 a možná by bylo po zápase. Vzhledem k tomu je pro nás bod velmi cenný, plusový.

Pořád máte boj o poháry ve svých rukou, všichni vaši rivalové ale vyhráli.

Makáme dál. Jedeme do Zlína, budeme tam chtít vyhrát. Pak si to rozdáme na Spartě a doma to snad zakončíme také výhrou. Uvidíme.

Hraje se vám lépe venku?

To si nemyslím, že by se nám hrálo venku lépe. Jen jsme tentokrát nebyli lepší.

Usilujete o životní výsledek a na stadionu bylo pět tisíc diváků. Čekali jste víc?

To nechci hodnotit. Přišlo tolik, kolik přišlo. Jsme za to rádi a děkujeme jim za podporu.