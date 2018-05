Trpišovský o výhře nad Plzní: Zbavil jsem se jedné noční můry

Slavia soupeři neumožnila, aby v Edenu oslavil titul. Porazila ho, zadupala do země. „A já se v lize zbavil jedné noční můry, když se mi to na začátku jara nepovedlo v Jihlavě,“ líčil Trpišovský s úsměvem.

Je vítězství nad Plzní pro vás důležité osobně?

Spíš to beru, že jsme zvládli těžký zápas. Proti trenérovi, který mě hodně inspiroval, ještě když jsem byl v nižších soutěžích. Pan Vrba je trenér, který v českém fotbale změnil myšlení. Dvakrát postoupil do Ligy mistrů, s reprezentací na Euro.

On zase chválil Slavii. Oprávněně?

Hodnocení našeho výkonu je veskrze pozitivní. Dali jsme dva góly, žádný nedostali. Hlavní cíl, aby soupeř u nás neslavil titul, byl splněn. Nikdo se nám nevykartoval, ideální scénář.

Váš nejlepší výkon na jaře?

Chtěl bych poděkovat lidem, kteří přišli. Jaká byla atmosféra, takový byl výkon na hřišti. Už v desáté vteřině jsme měli nebezpečnou střelu. Měli jsme dobrý pohyb, celkově jsme odehráli dobré utkání s těžkým soupeřem. Ale zase se nechci vznášet v oblacích, před týdnem proti Slovácku to dobré nebylo. Ale za Plzeň chválím. Hráli jsme, jak jsme měli. Nejen fotbalově, ale i nasazením. Naším úkolem je, aby se to opakovalo, abychom takový drajv měli i v jiných zápasech, nejen v těch ostře sledovaných. Snad můžu říct, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme hodně možností k ohrožení brány, Plzeň ani nevystřelila. Spokojenost.

Čím si ty výkyvy ve výkonech vysvětlujete?

Je to jiné utkání. Máte velký zápas s Plzní, která chce hrát fotbal, od první minuty zakládá útoky, ryze fotbalové utkání. V momentě, kdy přijede jeden tým bránit, rezignuje na útok a vy nedáte rychle gól, je to složité.

Jak vám bylo, když Stoch nedal na začátku druhé půle penaltu?

Z mužstva jsem cítil sílu, že zápas má pod kontrolou. Samozřejmě to byla škoda. Když jsme penaltu nedali proti Zlínu, bylo to velký problém. Ale teď byl ve mně pocit, že to zvládneme. Stoch ukázal, jak silným hráčem je. Opět podal výborný výkon a po penaltě se ještě zlepšil. U jiných je to někdy naopak.

Když vy ve zbývajících třech kolech vyhrajete, Plzeň potřebuje k titulu získat čtyři body. Dovedete si představit, že by je neuhrála?

Já si nic nepředstavuju, ani nevím s kým hrajou. My máme svých problémů dost. Pro nás je důležité, že jsme je porazili a upevnili jsme si druhou příčku. A taky jsme se naladili na středeční finále poháru. Nerad spekuluju, Plzeň to má pořád ve svých rukách, takže to jsou pro mě zbytečné myšlenky.



Nastoupí mužstvo i ve finále poháru proti Jablonci se stejnou motivací, nasazením?

Musí to tak být. Před Plzní jsem na všech lidech ve Slavii viděl, jak důležitý to zápas je. Ve středu hrajeme o týmovou trofej, to je pro mě ve fotbale nejvíc. Je na nás trenérech, abychom se dobře připravili, mentálně, běžecky i výkonnostně.

Do sestavy se vám vrátí Souček, proti Plzni ho zastoupil Hromada. Přemýšlel jste i o jiných možnostech kdo za něj?

Mohli jsme vysunout Ngadea, ale to jsme zavrhli. Nechtěli jsme měnit stoperskou dvojici, když jsme v předchozích zápasech nedostávali góly. U Hromady jsme zase zvažovali, že hrál v Plzni, tak aby nebyl přemotivovaný. Třetí variantou byl Kúdela. Ale od středy jsme trénovali ve složení, v jakém jsme nastoupili.

A nasazení Tecla, který podal výborný výkon, jste také řešil?

Měli jsme na výběr ze tří útočníků, i Škoda už byl stoprocentně připravený. Ale chtěli jsme mít na hřišti rychlostní typy. Standa se po příchodu z Jablonce už adaptoval, má dobrou formu. Je trochu odlišným typem útočníka než Milan Škoda a Tomáš Necid. Chtěli jsme něco využít vzhledem ke hře soupeře, proto hrál Standa.

Sýkoru, který dosud nastupoval na krajích zálohy, jste dal do středu pole. Proč?

Chci říct, že proti Plzni jsme podali komplexní výkon, takže se mi těžko hovoří o jednotlivcích. Všichni musí zahrát, aby se to povedlo. A každý přispěl velkým dílem. Honza odehrál asi nejlepší zápas za poslední dlouhou dobu. Předpokládali jsme, že na tomto postu mu to bude vyhovovat. On je takovou pohyblivá desítkou, která nám po odchodu Baráka chyběla.