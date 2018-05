Karvinský Eismann burcuje: Ještě není důvod skládat zbraně

Byl to zlom?

Nevím, jestli jsme polevili v koncentraci. To se nesmí stávat. Vzápětí přišel třetí a otřáslo to s námi. Nedokázali jsme se zvednout a nějakou situaci dohrát.

Přitom první gól jste mohli dát vy, jenže Panák hlavičkoval jen do tyče...

Bylo to po rohu. Utkání se mohlo vyvíjet jinak. Ale to je kdyby - a na kdyby se fotbal nehraje. Prohráli jsme, a tak to je.

V čem byla Dukla lepší?

Byla produktivnější, i když první gól jsme jí darovali naší chybou. Hráli jsme na riziko, Dukla v klidu zezadu. Ukázali, že mají dobrý přechod do protiútoku. Mohli nás potrestat i vícekrát.

Vám to dopředu nešlo. Chyběl vám hodně nemocný útočník Tomáš Wágner?

Samozřejmě. O Tomáše se můžeme opřít. Dokáže si do vápna stáhnout nakopávané míče. Ale mají ho nahradit další. Každý se musí podívat sám na sebe, co odvedl. Musíme si to utkání rychle vyříkat.

Situace je hodně kritická.

Zbraně neskládáme, není důvod. Máme ještě tři kola - v Jablonci, doma s Baníkem a v Jihlavě. Na ta tři kola se musíme připravit a zvládnout je.

Trenér Mucha říká, že vaše mužstvo je natolik zkušené, že by se z nynější situace nemělo podělat.

Je tady spousta zkušených hráčů, včetně mě. Podle toho by to mělo na hřišti i vypadat. Měli bychom to vzít na sebe a táhnout tým, jinak závěr ligy dopadne špatně.